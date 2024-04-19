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Широков: один испанец тут сказал: «Зачем мне язык учить?» В Испании за такое съели бы!

Широков: один испанец тут сказал: «Зачем мне язык учить?» В Испании за такое съели бы!
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков, ныне занимающий должность генерального директора раменского «Леон Сатурна», высказался о неуважении со стороны иностранных тренеров в России. По его словам, главный тренер «Родины» Франк Артига не считает нужным изучать русский язык, что Широков считает неуважением.

«Один испанец из «Родины» вообще сказал: «А зачем мне русский язык учить? Я считаю, что это не нужно». А к вам приехать и сказать то же самое — с говном съедят. Все ещё поаплодируют, что такой великий специалист к нам приехал. Там чудаковатые свои люди, но пусть сами разбираются», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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