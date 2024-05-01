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Радимов назвал фаворита пары «Реал» — «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

Радимов назвал фаворита пары «Реал» — «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о статусе фаворита в полуфинальной паре Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Напомним, команды уже провели между собой первый матч — игра состоялась в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2. По мнению Радимова, «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов с вероятностью в 95%.

«Мне кажется, «Реал» полностью контролировал ход игры, за исключением первых 15 минут. Даже пропущенные им мячи были не настолько логичными. Всё остальное осталось на ответную игру, где «Реал» является явным фаворитом.

Что касается «Баварии», то у неё есть проблемы в обороне весь сезон. Поэтому результат ответного матча будет зависеть от того, как мюнхенцы сыграют в атаке. Но на 95% исход противостояния ясен, «Реал» — фаворит», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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