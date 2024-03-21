Альваро Мората: прошлым летом у меня было соблазнительное предложение от «Ромы»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал интерес к нему со стороны клубов Серии А прошлым летом.

«Прошлым летом у меня был шанс присоединиться к «Милану», «Роме» и «Интеру», это правда. Предложение от «Ромы» меня действительно соблазнило.

В конце концов я решил подписать новый контракт с «Атлетико» и изменил условия вознаграждения по договору, чтобы помочь клубу с финансовым фэйр-плей», — приводит слова Мораты со ссылкой на Gazzetta журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее Мората уже играл в Италии, защищая цвета «Ювентуса» (2014–2016, 2020–2022).