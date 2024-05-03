Терёхин: Смолов отыграл свои лучшие годы, но «Динамо» он ещё может помочь

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном продлении контракта бело-голубых с нападающим Фёдором Смоловым.

«Этот вопрос надо решать руководству. Нам со стороны может быть не видно. Наверное, заложены финансовые условия, и немалые. Конечно, Тюкавин — перспективный и хороший нападающий. Ему поют много дифирамбов, но главное, чтобы не утонул в них. Понятно, что Смолов отыграл свои лучшие годы, но почему бы не оставить его в «Динамо». Он опытный игрок, авторитетный. Уверен, что свои 10 голов он забьёт, даже если будет выходить на замену. Он ещё может помочь.

Мы все привыкли списывать футболистов в 32-24 года, но ещё можно играть. Да, Костя тоже должен играть. Плюс «Динамо» необходимо приобрести ещё нападающих. Тюкавин ещё ребёнок, так что Смолов пригодится команде», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.