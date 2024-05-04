«Ювентус» продлит контракт с нападающим Йылдызом — Николо Скира

Нападающий Кенан Йылдыз пролонгирует своё действующее соглашение с туринским «Ювентусом», сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, в туринском клубе зимой отклонили предложение дортмундской «Боруссии» по турецкому форварду и начали переговоры о продлении контракта футболиста. Действующее соглашение Йылдыза с «Ювентусом», рассчитанное до лета 2027 года, будет продлено ещё на год с трёхкратным увеличением заработной платы.

19-летний Кенан Йылдыз выступает в составе туринцев с марта 2023 года, когда он перешёл из мюнхенской «Баварии». В текущем сезоне в составе «Ювентуса» футболист сыграл 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав две результативные передачи. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йылдыза в € 30 млн.