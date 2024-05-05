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Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Сочи»

Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Сочи»
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

«Эмоции непередаваемые. Если говорить по матчу, игра напоминала наш домашний матч с «Сочи», где мы и пенальти били, и колоссальное количество голевых моментов было, но в итоге результата достичь не удалось. К счастью, в этой валидольной игре мы сумели достичь результата. К 30-й минуте могли вести с крупным счётом, но этого не случилось. Забили, пропустили, качели. Валидольная игра. С одной стороны, таких не хочется видеть. А с другой, нельзя не радоваться тому, что удача качнулась в нашу сторону. Значит, мы заслужили», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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