Кто сменил Юрана в «Нижнем». Илич играл с Мостовым в Испании и стал легендой на родине

Саша Илич – новый главный тренер «Пари НН». После шести поражений подряд в РПЛ руководство нижегородского клуба отправило в отставку Сергея Юрана и выбрало из большого количества кандидатов 46-летнего серба. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов так прокомментировал для «Чемпионата» ставку на Илича:

«Это назначение не спонтанное и не случайное. Саша попал в наш спектр виденья ещё в августе 2023 года, когда мы на всякий случай прорабатывали кандидатов на замену Юрану. Сергея Николаевича могли забрать в другие клубы. Поэтому команда не могла остаться без тренерского штаба и главного тренера. Этот план выжидал своё время, и он не стал неактуальным с того периода. Случилось то, что случилось. Мы созвонились с Сашей, объяснили нашу потребность и поняли, что есть заинтересованность. Вот так вот и ударили по рукам».

Чем же привлёк Илич нижегородских боссов? Рассказываем о карьере серба перед его дебютом со «Спартаком». В ней есть любопытные детали.

Илич – настоящая легенда. Правда, пока только одного клуба. Саша отыграл за «Партизан» 18 сезонов за позиции атакующего полузащитника, завоевал 10 чемпионских титулов, был капитаном команды и провёл 861 матч. Это рекорд белградской команды. Его удивительная по срокам карьера футболиста длилась на протяжении 23 (!) лет, а повесил бутсы на гвоздь Саша только в 41 год.

Выступая за «Партизан», Илич уже пересекался со «Спартаком». Белградцы попали на красно-белых в квалификации Лиги чемпионов сезона-1999/2000. Первый матч в Москве команда Олега Романцева выиграла со счётом 2:0 благодаря голам Александра Ширко и Андрея Тихонова. В ответной встрече в Сербии тоже победил «Спартак» – 3:1. Ширко оформил дубль, а в концовке Егор Титов реализовал пенальти. Единственный гол «Партизана» забил Матея Кежман с паса Илича. Любопытно, что вместе с Сашей в тех матчах участвовал и его друг Владимир Ивич, которого недавно уволили из «Краснодара».

А в Лиге Европы сезона-2012/2013 Илич сыграл ещё с одной российской командой – «Рубином». На групповом этапе «Партизан» уступил в Казани со счётом 0:2, а дома добился ничьей – 1:1. Тогда «Рубин» финишировал на первом месте в группе, сербы же не вышли в плей-офф.

Саша Илич (справа) в матче с «Рубином» Фото: Алексей Насыров/ТАСС

Поиграл Илич немного и за границей. Два сезона серб провёл в турецком «Галатасарае», полтора в австрийском «Ред Булл Зальцбурге» и полгода – в греческой «Ларисе». А начиналась его зарубежная карьера с шести месяцев в топ-лиге. В январе 2004 года «Сельта» арендовала Сашу у «Партизана» по инициативе своего сербского тренера Радомира Антича. Испанский клуб заплатил € 500 тыс. белградскому клубу, и полузащитник стал на короткое время одноклубником Александра Мостового в Виго.

За «Сельту» Илич сыграл всего 13 матчей и совершил только одно результативное действие. Забил гол, но кому – «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»! В той встрече, состоявшейся в феврале 2004 года, два Саши – Илич и Мостовой – вышли в основе «Сельты». Серб открыл счёт на 17-й минуте, однако затем «Реал» положил четыре мяча (Зинедин Зидан оформил дубль), и Мадрид победил – 4:2. По итогам сезона «Сельта» вылетела, и на этом испанские приключения Илича закончились.

Провожали Илича из футбола в мае 2019 года красиво. Его последний матч за «Партизан» собрал 15 тыс. болельщиков и много звёздных гостей, несмотря на плохую погоду. После замены в концовке Саша под овации трибун и фейерверк сделал круг почёта вместе со своими детьми, ему подарили специально изготовленную к церемонии футболку. Получилось красиво, трогательно. Так прощаются с настоящими героями.

Свою любовь «Партизану» Илич показывает и уйдя из профессионального спорта. Недавно появилось видео, на котором Саша и экс-нападающий «Зенита» и «Партизана» Данко Лазович поют на вечеринке песню болельщиков белградского клуба. Илич растрогался до слёз.

Уже через несколько месяцев после завершения карьеры игрока Илич стал тренером и в первые годы работал ассистентом в юношеских, молодёжной, а потом и в первой сборных Сербии. К слову, сам Саша как футболист поиграл за три национальные команды – Югославии, Сербии и Черногории, а после разделения двух стран – и за сербскую сборную. Ездил на ЧМ-2006, где поучаствовал в одном матче с Кот-д’Ивуаром и забил гол. Дважды встречался с нашей национальной командой, правда, в обеих играх с Россией выходил на замену и никак себя не проявил.

Самостоятельную тренерскую карьеру Илич начал в августе 2021 года, возглавив в Сербии «Чукарички». Принял команду на шестом месте, а оставил в апреле 2022-го уже на третьем. Саша отправился в Болгарию, чтобы с нового сезона тренировать ЦСКА из Софии.

В сезоне-2022/2023 армейцы боролись с Иличем за золото, но уступили всего одно очко «Лудогорцу». Годом ранее команда тоже была второй, вот только отстала на 21 очко, так что при сербе явно был прогресс. В квалификации Лиги конференций ЦСКА прошёл «Македонию» и «Сент-Патрикс», а потом попал на сильный «Базель». Дома болгары победили – 1:0, однако в Швейцарии проиграли со счётом 0:2 и вылетели.

В нынешнем сезоне Илич ушёл из софийского клуба уже после трёх матчей. Случилось это в результате домашнего поражения в квалификации Лиги конференций от румынского «Шепши» – 0:2. В Сербии писали, что руководство ЦСКА приводило игроков в команду без согласия тренера, и Саша был очень недоволен сложившейся ситуацией. Впрочем, на свою отставку Илич отреагировал только одним словом. Он написал в соцсетях, обращаясь к ЦСКА: «Спасибо».

Илич всего три месяца оставался без работы и уже в октябре 2023 года согласился на предложение греческого «Атромитоса». Ему досталась команда, занимавшая 13-е место и находившаяся в зоне вылета. Серб сумел поднять «Атромитос» на 10-ю позицию, после чего со спокойным сердцем мог расторгать контракт и уезжать в Россию.

В общем, тренер из Илича получается вроде бы неплохой, но работа в РПЛ будет самым трудным вызовом в его пока что недолгой тренерской карьере.