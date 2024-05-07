Игрок «Рубина» Угочукву: РПЛ точно входит в топ-10 в Европе

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Армении Иву Угочукву рассказал о своём переходе в российский клуб, а также поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Ещё из «Лари» я ездил на просмотр в Данию. Из-за травмы пришлось вернуться. А перед тем как на меня вышел «Рубин», получал предложения от клубов из Турции. Я предпочёл Казань. Знакомые армяне порекомендовали мне РПЛ: «Там ты станешь сильнее».

Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными. Мне довелось сыграть в отборе Лиги чемпионов за «Урарту». Правда, между двумя матчами со «Зриньски» я покинул клуб. Ещё до первого меня ждали в Казани, но я решил: обязан сыграть за «Урарту» в еврокубках и попрощаться с болельщиками и городом», — приводит слова Угочукву Sport24.

Напомним, переход нигерийского полузащитника Иву Угочукву в казанский «Рубин» из «Урарту» стал самой дорогой продажей в истории армянской Премьер-лиги. О переходе игрока казанский клуб объявил 16 июля 2023 года. С Угочукву подписали контракт на три года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, в которых забил один гол.