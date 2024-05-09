Российский футбольный союз (РФС) опубликовал поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2024 года, исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляем с Днём великой Победы! Мы помним подвиги героев, скорбим по павшим в боях и желаем мирного неба над головой», — написала пресс-служба Российского футбольного союза в своём телеграм-канале.

Помимо РФС, поздравления с Днём Победы уже успели опубликовать некоторые клубы Российской Премьер-Лиги («Крылья Советов», «Урал», «Рубин» и другие).

Напомним, в эти минуты в Москве проходят последние приготовления к Параду Победы, который начнётся в 10:00 по столичному времени. Парад будет состоять из речи президента, минуты молчания, торжественного марша, парада военной и воздушной техники и ряда других мероприятий.