Дэвид Мойес заявил о желании работать в руководстве «Вест Хэма»

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после ухода из команды высказался по поводу возможной работы в структуре «молотобойцев».

«Считаю это обоюдно правильным решением для меня и клуба. Мы расстаёмся после хороших четырёх с половиной лет. Хочется ли мне войти в состав руководства клуба? На этот вопрос скорее отвечу «да», — приводит слова Мойеса журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, об уходе 61-летнего Мойеса с поста главного тренера «Вест Хэма» стало известно 7 мая после официального заявления клуба. Специалист возглавлял «молотобойцев» с декабря 2019 года. За этот период под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» принял участие в 228 матчах во всех турнирах, в которых 102 раза победил, 43 раза сыграл вничью и потерпел 83 поражения.