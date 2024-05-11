«Думаете, я держусь за место?» «Спартак» уже решал судьбу Мусаева и «Краснодара»

Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024-го спустя три года после отставки. «Быки» в нынешнем сезоне борются за первое золото в истории клуба. Большая заслуга принадлежит экс-тренеру Владимиру Ивичу. Но если «Краснодар» возьмёт трофей, то его поднимет Мусаев. А путь команды к золоту лежит через матч со «Спартаком». В 2021 году встреча с красно-белыми стала одной из ключевых для Мусаева. Тогда «Краснодар» провалился, а тренера вскоре уволили. Вспоминаем детали игры в марте 2021-го.

Первую часть сезона-2020/2021 «Краснодар» завершил на седьмом месте. Плохой результат, с учётом того, что в предыдущем чемпионате клуб стал бронзовым призёром. А в августе 2020-го «Краснодар» впервые в истории попал в групповой этап Лиги чемпионов. Но из-за травм и игры в нескольких турнирах команда испытывала кадровые проблемы. Результаты в РПЛ страдали, хотя в Кубке «быки» вышли в 1/8 финала, а по итогам группового этапа ЛЧ оказались в плей-офф Лиги Европы.

«Я знаю причины сложного периода в команде, — отмечал Мусаев в декабре 2020-го после победы над «Ренном» в Лиге чемпионов. — Это и травмы, и болезни, и физическое состояние, которое было тяжело подтянуть, когда не было сборов. Мы играем по два матча в неделю, у нас нет по два футболиста на каждую позицию, мы немного опоздали с трансферами. Важно в такие периоды всё внимание уделить своей работе, заниматься собой, а не отвлекаться на другие вещи».

Зимой «Краснодар» ожидал возвращения травмированных, а также работы над ошибками на сборах. Южане готовились к матчам 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» и борьбе за медали в РПЛ. «Сборы — такая вещь, когда ты можешь быть доволен, а потом кто-то получает травму, и ты уже ничем не доволен. Есть промежуточное удовлетворение от самоотдачи, работы, но итоги будем подводить ближе к началу чемпионата. Важно подойти с минимальным количеством травм», — заявил Мусаев незадолго до рестарта сезона.

Но уже в феврале «Краснодар» посыпался. Команда Мусаева дважды уступила загребскому «Динамо» (2:3, 0:1) и покинула плей-офф Лиги Европы. А в 1/8 финала Кубка России проиграла «Сочи» — 1:2. В первом весеннем матче РПЛ «Краснодар» сыграл вничью дома с «Уралом» (2:2).

«Краснодар» против загребского «Динамо» Фото: MB Media/Getty Images

В 21-м туре предстоял выезд к «Спартаку». Красно-белые завершили 2020-й двумя поражениями — от «Зенита» и «Сочи», а в первом матче 2021-го уступили дома «Рубину». Доменико Тедеско в декабре объявил, что покинет клуб в конце сезона. Но «Спартак» всё равно надеялся побороться за титул. Для этого нужны регулярные победы — почему бы не начать серию с ещё более кризисного «Краснодара»? Хотя Тедеско из-за дисквалификации отсутствовал на скамейке «Спартака» и не находился рядом с командой, расположившись в ложе с Леонидом Федуном.

Стартовые составы команд — ностальгия. Спустя три года они претерпели кардинальные изменения. У «Спартака» осталось всего шесть футболистов из 20, которые были в заявке: Александр Максименко, Александр Селихов, Павел Маслов, Георгий Джикия, Наиль Умяров и Александр Соболев. А у «Краснодара» — трое: Станислав Агкацев, Кайо и Александр Черников. У Мурада Мусаева случилась катастрофа с составом. Со «Спартаком» помочь клубу не могли вратарь Матвей Сафонов, капитан Александр Мартынович и лучший бомбардир Маркус Берг. Плюс почти все крайние защитники: Игорь Смольников (дисквалификация), Амбруаз Ойонго, Кристиан Рамирес, Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий (все — из-за травм).

Встреча началась с гола: в первой атаке «Спартака» Умяров навесил с левого фланга, а Соболев выпрыгнул и пробил головой в верхний угол ворот «Краснодара». А на восьмой минуте красно-белые разыграли комбинацию и вывели Квинси Промеса на ударную позицию. 2:0 — голландец не простил задумавшуюся оборону соперника. «Спартак» вообще начал игру дерзко: давил персонально на футболистов «Краснодара», не боялся комбинировать и смело атаковал. Доменико Тедеско на сборах и в первом матче весны с «Рубином» экспериментировал со схемой 4-4-2, но на встречу с «быками» вернул расстановку 3-5-2. С ней он «доехал» до конца чемпионата.

К середине тайма «Краснодар» выравнял ситуацию на поле, используя свободное пространство на флангах и полуфлангах «Спартака». А один из эпизодов завершился попаданием Алексея Ионова в перекладину. Но «Краснодар» так и не смог отыграться. Ко всем бедам добавилась ещё травма Ари: на 19-й минуте бразильца с российским паспортом заменил Магомед-Шапи Сулейманов.

Юрий Газинский борется с Квинси Промесом в игре «Спартак» — «Краснодар» в 2021 году Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторые 45 минут начались «горячо». Только чудо спасло «Спартак» от гола: мяч летал буквально по линии ворот москвичей, но дважды Максименко и один раз Самуэль Жиго выносили его. Однако «Краснодар» всё же забил: на 56-й минуте давление гостей завершилось дальним ударом Юрия Газинского и его попаданием в девятку.

На этом хорошие новости для «Краснодара» завершились. Наступило время «Спартака». У хозяев появились новые силы, а у «быков» до 0% упала зарядка. «Спартак» забил четыре гола! На 61-й минуте москвичи убежали в контратаку, Промес покатил на одинокого Соболева — Александр пробил точно в верхний угол. Через две минуты после стандарта у ворот «Спартака» Умяров отдал пас на ход Джордану Ларссону. Швед пробежал около 60 метров, вышел один на один и переиграл Агкацева.

На 75-й минуте Алекс Крал совершил подачу с правого фланга, которую замкнул вышедший на поле Эсекьель Понсе. А завершил разнос «Краснодара» Ларссон, оформивший дубль. Джордан оказался первым на отскоке после удара Виктора Мозеса. 6:1 — гейм, сет, матч.

После матча Мурад Мусаев не стал комментировать возможность отставки: «Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить». Зато поделился мыслями о самой игре.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Команды сегодня не было, в каждой фазе игры мы недоработали, в итоге получили такой результат. Понимали, что «Спартак» все сборы играл в четыре защитника. Но последние два матча они сыграли неудачно, понимали, что они могут вернуться к схеме с тремя защитниками. Но это не так важно, у них всегда впереди два нападающих. Либо два высоких, либо быстрый Промес. Мы плохо противостояли атакам, когда надо было отыгрываться с 0:2, мы больше шли вперёд, оставляли зоны, чем «Спартак» хорошо пользовался. Это их сильная сторона».



Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после разгрома не остался в стороне. Функционер поддержал Мусаева: «Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в евровесну. И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».

Мурад Мусаев с Владимиром Хашигом Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Однако Мусаев продержался в клубе всего три тура. «Краснодар» разгромил явного аутсайдера — «Тамбов» (4:0), а затем проиграл «Динамо» (2:3) и получил домашний разнос от «Ахмата» (0:5). После поражения от грозненцев Мусаев подал в отставку. Тренер «Краснодара» выдал яркий спич на послематчевом интервью. Важный момент: именно игра со «Спартаком» стала поворотной. После неё Мусаев уже принял решение об отставке.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Ещё после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба».



А на следующий день, 4 апреля 2021 года, на официальном сайте клуба появилась новость: «После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере».

«На следующий день после «Ахмата» приехал на базу, собрал команду и персонал. Сказал, что нет никаких обид — мы вместе и побеждали, и проигрывали. Извинился, если кого-то обидел и был чрезмерно жёстким. Все мои действия были направлены на одно — я хотел побеждать», — рассказывал позднее Мусаев в интервью Sports.ru.

На место Мусаева руководство назначило Виктора Гончаренко. Но лучше не стало: «Краснодар» одержал всего две победы, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения до конца сезона. И финишировал на 10-м месте в РПЛ, повторив худший результат в истории (2012/2013).

Виктор Гончаренко в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В январе 2022 года в интервью «Матч ТВ» Мусаев подробно описал причины, по которым ушёл из «Краснодара»: «Нужно быть честным по отношению к себе, профессии и президенту. На тот момент я отдал «Краснодару» всё. Знал, что в оставшихся шести турах не смогу сделать большего. До сих пор ни разу не пожалел о принятом решении. Требовалась остановка и перезагрузка, я был опустошён. При этом понимал: та команда себя изжила. А в футболе виноват всегда только тренер. Повлияло ли на решение депрессивное психологическое состояние? Не было депрессии, это слишком громкое слово. Скорее, могу сравнить ощущения с теми, о которых сам Галицкий рассказывал после ухода из большого бизнеса. Рождалось 10 идей в день, говорил он, а теперь стала рождаться одна. Вот и у меня перестали придумываться новые упражнения, игровые сочетания, я понимал, что срок жизни этой команды завершён. В такие моменты нельзя обманывать болельщиков и руководителей. Лучше уйти».

Сейчас Мусаев вернулся в «Краснодар», чтобы принести команде и городу первый титул в истории. Получится ли?