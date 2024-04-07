Transfermarkt представил лучшие команды последних двух сезонов по трансферному балансу

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг лучших команд последних двух сезонов по трансферному балансу. Прибыль лидера данного списка «Бенфики» составила € 173,5 млн. В топ-3 также вошли «Брайтон энд Хоув Альбион» и амстердамский «Аякс».

Топ-10 команд по трансферному балансу за последние два сезона:

«Бенфика» (Португалия) - € 173,5 млн. «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) — € 168,6 млн. «Аякс» (Нидерланды) — € 150,2 млн. «Спортинг» (Португалия) — € 142,1 млн. «Рома» (Италия) - € 127,3 млн. «Вильярреал» (Испания) - € 124,5 млн. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) - € 113,5 млн. «Аталанта» (Италия) - € 104,8 млн. «Манчестер Сити U21» (Англия) - € 103,7 млн. «Уотфорд» (Англия) - € 94,7 млн.