Transfermarkt представил лучшие команды последних двух сезонов по трансферному балансу
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг лучших команд последних двух сезонов по трансферному балансу. Прибыль лидера данного списка «Бенфики» составила € 173,5 млн. В топ-3 также вошли «Брайтон энд Хоув Альбион» и амстердамский «Аякс».
Топ-10 команд по трансферному балансу за последние два сезона:
- «Бенфика» (Португалия) - € 173,5 млн.
- «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) — € 168,6 млн.
- «Аякс» (Нидерланды) — € 150,2 млн.
- «Спортинг» (Португалия) — € 142,1 млн.
- «Рома» (Италия) - € 127,3 млн.
- «Вильярреал» (Испания) - € 124,5 млн.
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) - € 113,5 млн.
- «Аталанта» (Италия) - € 104,8 млн.
- «Манчестер Сити U21» (Англия) - € 103,7 млн.
- «Уотфорд» (Англия) - € 94,7 млн.
Комментарии