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Transfermarkt представил лучшие команды последних двух сезонов по трансферному балансу

Transfermarkt представил лучшие команды последних двух сезонов по трансферному балансу
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг лучших команд последних двух сезонов по трансферному балансу. Прибыль лидера данного списка «Бенфики» составила € 173,5 млн. В топ-3 также вошли «Брайтон энд Хоув Альбион» и амстердамский «Аякс».

Топ-10 команд по трансферному балансу за последние два сезона:

  1. «Бенфика» (Португалия) - € 173,5 млн.
  2. «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) — € 168,6 млн.
  3. «Аякс» (Нидерланды) — € 150,2 млн.
  4. «Спортинг» (Португалия) — € 142,1 млн.
  5. «Рома» (Италия) - € 127,3 млн.
  6. «Вильярреал» (Испания) - € 124,5 млн.
  7. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) - € 113,5 млн.
  8. «Аталанта» (Италия) - € 104,8 млн.
  9. «Манчестер Сити U21» (Англия) - € 103,7 млн.
  10. «Уотфорд» (Англия) - € 94,7 млн.
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