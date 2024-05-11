«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!

«Краснодар» всё дальше от золота РПЛ. Команда Мурада Мусаева не побеждает уже три тура – теперь проиграла «Спартаку», показав печальный футбол. А беспроигрышная серия Владимира Слишковича во главе красно-белых увеличилась до семи матчей во всех турнирах.

«Краснодар» одно из решающих сражений за чемпионство проводил без лидера обороны – Алонсо заработал дисквалификацию. В заявке «Спартака» тоже не было ведущего центрального защитника Бабича, который восстанавливается от травмы. Вообще, Слишкович продолжает ротировать состав, держа в уме предстоящий финал Пути регионов Кубка России с «Балтикой»: из выходивших в основе против «Пари НН» игроков остались на скамейке Маслов, Денисов, Бонгонда и Зиньковский.

Поначалу «Краснодар» был явно лучше. Команда Мусаева хорошо возвращала себе мяч, спровоцировав несколько потерь спартаковцами на их половине и в центре поля, эффективно использовала свободное пространство. Особенно выделялся Сперцян. Уже через три минуты после первого свистка судьи Чистякова хавбек сборной Армении мог заработать пенальти, но рефери, видимо, решил, что сам Сперцян искал этот фол и спровоцировал контакт в ногах в единоборстве с Черновым. Затем Эдуард вывел Кади Боржеса один на один, тот обыграл голкипера Максименко, вот только ворота оказались недостаточно широкими для бразильца. Невероятный промах.

После этого игра подравнялась, но у «Спартака» не было ни голевых моментов, ни даже ударов в створ. Игнатов в контрвыпаде пытался убежать к воротам Сафонова с центра поля – не хватило скорости. Напарника Угальде (хозяева играли 3-5-2) догнали защитники. «Краснодар» компенсировал отсутствие Алонсо если не качеством, то количеством. Создавал тройку сзади за счёт смещений в центр Оласы, причём не только при владении, а ещё и чтобы контролировать в широких позициях латералей «Спартака» Зобнина и Хлусевича.

Но именно Зобнин создал гол «Спартака»! Роман удивил соперников резким рывком к штрафной через центр, обыгрался с Хлусевичем и положил мяч в сетку от штанги красивым обводящим ударом. Первым в створ у красно-белых. Лишняя фигура в атаке «Спартака» запутала опорников «Краснодара», оставивших Зобнина у полукруга.

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Перед голом «Спартака» случился спорный эпизод и у штрафной красно-белых. Кривцов имел возможность выйти один на один, тем не менее упал в результате контакта с Литвиновым. Повтор не прояснил деталей случившегося, а Чистяков и его VAR-ассистенты фола не нашли.

В дебюте второго тайма стало окончательно ясно – сегодня не день Кади Боржеса. Бразилец загубил ещё один верный шанс. Голевой момент «Краснодар» создал благодаря включению в атаку Черникова и тонкому пасу пяткой Олусегуна, а завершался этот эпизод ударом Кади Боржеса в касание с 14 метров на исполнение. Максименко уже не дотягивался до мяча, но лишь перекладина зазвенела.

Впрочем, кроме того момента, «быкам» было похвастаться нечем. «Спартак» хорошо прерывал все атаки «Краснодара» вдали от своих ворот. После часа матча тренеры стали играть заменами: двойная от Слишковича, тройная – от Мусаева (ушёл и Кади Боржес). У «Спартака» же получались опасные угловые, с которых красно-белые в этом чемпионате ещё не забивали. Хозяева создавали толпу в створе, выигрывали первое касание на стандарте. Однако Хлусевич попал в своего, Чернов – ещё в кого-то.

«Спартак» во втором тайме перевёл игру в нужный для себя темп, а «Краснодар» мог остаться вдесятером, если бы судья не пожалел Кайо и показал бразильцу заслуженную жёлтую карточку. Все у красно-белых здорово пахали без мяча, включая Угальде. Разве что с исполнением прямых обязанностей у костариканца опять не клеилось – он проводил свой 10-й сухой матч в РПЛ. Только одно касание в чужой штрафной, 0 ударов и передач под удар.

Всё, что сделал «Краснодар» в концовке, – два момента Кордобы. Но и колумбиец, который в этот день праздновал свой 31-й день рождения, не наиграл на гол. Видимо, ему уже подарили перед матчем галстук. В самом остром эпизоде с участием Кордобы потрясающе умно сыграл Литвинов: понимая, что проигрывает Джону, он просто пошёл в физический контакт и притормозил нападающего. В результате команда Мусаева третий тур подряд закончила без забитых мячей.