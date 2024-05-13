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Павел Мамаев, интервью с экс-игроком сборной России об РПЛ, Галицком, Карпине, жизни, тюрьме, вере, семье, карьере, ЦСКА

«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Полина Куимова
Павел Мамаев
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Павел рассуждает о вере, восхищается Карпиным и желает Галицкому чемпионства.

Павел Мамаев уже несколько лет живёт в Дубае, где у него свой бизнес – детская футбольная академия PRO M. Он открыл её в партнёрстве с Фёдором Смоловым. Мы встретились с Павлом, пока шла тренировка – обсудили школу, завершение карьеры, чемпионскую гонку и, неожиданно, бога.

Академия, бизнес и Дубай

– Вашей школе в Дубае – чуть больше года. Как идут дела?
– За этот год для новой академии мы показали фантастический результат, очень довольны. Сделали акцент на профессиональный подход к тренировкам, с этим мы и ассоциируемся. Сейчас уже четыре возраста играют в самом престижном турнире Дубая, а команда U10 выиграла зимний турнир – это первый трофей для нашей академии. Это нереальный успех: выстроить такой тренировочный процесс, чтобы команда в первый год существования добилась результата.

– К вам ходят только русскоговорящие?
– Их большинство, но к нам ходят и иностранцы: немцы, австрийцы, испанцы, арабы.

– Сколько сейчас занимается детей?
– 150. Для первого года работы – это суперрезультат, хотя не могу сказать, что он меня полностью устраивает: мы максималисты – надеялись, что детей будет больше. Не из-за экономической составляющей, а с точки зрения конкуренции: чем больше детей, тем больше можно собрать групп. У нас огромные планы как были, так и остаются. Обо всём рассказывать не буду, но 1 сентября открываем в Дубае второй филиал.

Павел Мамаев с детьми в своей академии

Павел Мамаев с детьми в своей академии

Фото: PRO M Football Academy

– Как удалось собрать столько детей за год?
– Ключевой фактор – имя. Наверное, стало интересно, что за академия такая – PRO M. Второй важнейший фактор – подход наших тренеров: ребята сюда приехали специально, чтобы наша школа ассоциировалась не с каким-то брендом, а с качеством тренировочного процесса. 95% детей, которые приходят с родителями, остаются довольны. А дальше уже идёт сарафанное радио.

– А в чём уникальность подхода?
– Наша методология выстроена по примеру ведущих российских и европейских клубов. Всё разбито по возрастам, на каждую группу выделено определённое количество часов в неделю. Дети приходят не на урок физкультуры – перед нами стоит задача, чтобы ребёнок спустя какое-то время всегда давал прогресс. Ментально, профессионально, в коммуникациях – у нас дети прибавляют во всех аспектах. Вся работа нацелена на результат, но не в плане командной игры, а в плане роста каждого отдельного ребёнка.

– Какие профессиональные перспективы есть у ребят, которые пришли к вам в академию?
– Мы хотим, чтобы наша академия была для них трамплином в высшие дивизионы по всему миру. Это достижимая цель. Мы провели переговоры с клубами из Франции, которые нам дали добро, чтобы наши дети 9-12 лет могли приезжать на стажировки с просмотром на будущее.

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– Что должно произойти, чтобы вы сами себе сказали: «Теперь я доволен результатом своей работы»?
– Я такой человек, что никогда не остановлюсь на достигнутом. Думал, что буду доволен, когда мы превысим планку в 100 детей, а сейчас их уже 150, и я думаю: «Почему 150, а не 300?» Когда будет 300, уверен, подумаю, почему не 1000. Мне очень нравится управлять этим бизнесом – это интересно. У нас уже выстроен единый механизм, вся система выстроена. Единственная сложность – аренда площадки, хотелось бы иметь своё поле, однако это большие затраты. Мы к такому пока не готовы. Иногда помогаю тренировать, когда ребята заболевают или кому-то надо уехать. Но я не детский тренер.

– Вы строгий?
– Да как с детьми можно быть строгим? Мне жена постоянно говорит, что я сына балую. Дети меня уважают, слушают. Любят, не постесняюсь этого слова. Я всегда стараюсь им дать что-то не по конспектам, а из своего опыта, потому что всё-таки мне удалось дойти до уровня Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Цель у всех детей одна – подняться до уровня ведущих клубов. А для этого нужно много работать.

– Можно было выбрать что угодно, но вы выбрали детскую школу. Почему?
– Сидели с нашими знакомыми, они нам подкинули эту идею – мы подумали, а почему бы и нет. Я остаюсь при футболе, понимаю, как всё должно работать, так как видел самые крутые академии нашей страны и Европы. Главная сложность была в том, чтобы найти людей, которые всё это исполнят.

Павел Мамаев с детьми в своей академии

Павел Мамаев с детьми в своей академии

Фото: PRO M Football Academy

– Думали, где открывать академию – в России или здесь? А то некоторые чиновники задавались вопросом, почему вы вкладываете деньги в чужую страну.
– Мы живём Москва – Дубай, но решили, что откроем школу здесь. Первая причина – это конкуренция. В Москве есть «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Чертаново» – крутые бесплатные академии, которые дают путь в футбол. С точки зрения развития это неинтересно – мы бы проиграли конкуренцию всем. А здесь выделяемся из-за малого количества профессиональных академий. Что касается денег, то я их зарабатывал всю жизнь своим потом и кровью. Здесь 95% русскоговорящих детей, которые не получили бы того, что им даём мы. Мне никто не принёс деньги и не сказал: «Паш, открой в России академию».

– А как в эту историю вписался Фёдор Смолов?
– Мы с ним в очень хороших отношениях, думали над многими проектами ещё до этого. И он решил стать моим партнёром.

– Где комфортнее – в Дубае или Москве?
– Однозначно, в Москве. Это мой город, я там прожил всю сознательную жизнь за исключением периода, когда по контракту переезжал в Ростов и Краснодар. И по климату, и по менталитету точно Москва. У меня не получается часто летать – здесь много работы: нельзя просто взять и оставить академию на долгое время.

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Чемпионская гонка, Галицкий и «Краснодар»

– Следите за РПЛ?
– Стараюсь, пусть и не всегда получается. «Золотая» гонка – класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство.

– Каков ваш прогноз?
– Непредсказуемо. Если бы всё было предсказуемо, было бы неинтересно.

– Не кажется, что «Зенит» весной сдал, но остальные при этом всё равно не могут его обогнать (интервью состоялось до матчей 28-го тура РПЛ – прим. «Чемпионата»)?
– Не могу сказать, что он сдал. Нормально они весной играют.

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– Если сказать честно – за кого болеете?
– Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провёл пять с половиной лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает. Глядя на его подход, внимание к российскому футболу, что он делает для города, региона, любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил чемпионство.

– Правда, что красота игры команды важнее, чем результат?
– При нас было так, да. Когда я там был, красивая игра стояла во главе угла.

– Он в раздевалке об этом говорил?
– Думаю, в разговоре с тренерами.

– Есть мнение, что Владимира Ивича уволили как раз из-за того, что он не хотел играть так, как ему говорил Галицкий.
– Это доводы и мысли других людей. Чем руководствовался Сергей Николаевич, знает либо узкий круг людей, либо вообще никто. Осуждать, говорить, правильно он поступил или нет, точно уж не мне. А пустословием заниматься не хочу.

– Вы много общались с Галицким, когда были в «Краснодаре»?
– Конечно. Постоянно. Он регулярно приезжал на базу, по два-три раза в неделю. При мне Сергей Николаевич был очень вовлечён в жизнь команды, как сейчас – не знаю.

– В чём это проявлялось?
– Вы можете представить, что человек, который долларовый миллиардер, приезжает по три раза в неделю на базу, летает с командой на сборы? Думаю, что у него дел побольше многих, а он тратил своё время, чтобы быть с командой, вникать в её жизнь, что-то улучшать. Это его детище, он всегда за него болел. Есть люди, которые открывают клубы или покупают их ради бизнеса, а «Краснодар» – это часть его. Его сердца, души, жизни.

– Но не сказывается ли это на том, что он иногда перегибает, вмешиваясь именно в тренировочный процесс, игру команды?
– Это мнение других людей, которое я даже не хочу комментировать.

– Роман Широков говорил, что Галицкого невозможно переспорить на футбольные темы. Вы с ним спорили когда-нибудь?
– Не могу сказать, что прям спорили, но дискуссии были. Я не пытался его переспорить – у человека есть мнение на определённые вещи. Если он это видит так, то почему это неправильно? Галицкий – человек со своей позицией, мнением, какие-то вещи он видит иначе, чем я или кто-то другой. Но это не значит, что он ошибается.

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«Динамо», Карпин и лучший период в карьере

– Не было страха, что после заключения не получится вернуться в футбол?
– Нет, я особо не переживал. Даже ни на минуту не задумывался, что это может способствовать тому, что я не вернусь в футбол. Люди по году от травмы лечатся. Да, была неприятная ситуация. Но ничего. Всё же в итоге нормально.

– Был вариант с «Динамо». Почему не вышло?
– Несколько факторов. Всё сошлось воедино: Роман Орещук, который тогда был спортивным директором, начал петлять в переговорах, плюс было предложение от «Ростова», над которым я изначально думал. Мне очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, но размышлял, может, остаться всё же в Москве. После того как посмотрел на ведение переговоров со стороны «Динамо» и «Ростова», однозначно выбрал «Ростов». С их стороны всё было профессионально.

– Почему так сильно хотелось поработать с Карпиным?
– Это игрок, на котором я вырос. Он, Мостовой, Шалимов, Аленичев. Я слышал о нём много хорошего, поэтому было интересно с ним поработать. Понять, насколько он хороший. И Валерий Георгиевич правда крутой.

– В чём его крутость?
– Очень открытый и прямой. Без подлости. Умеет находить подход к каждому футболисту – я с таким, пожалуй, столкнулся первый раз в своей карьере. Все его уважают и за него бьются. Я у него даже не раз спрашивал: «Георгич, как так получается, что у вас со всеми хорошие отношения, все выполняют ваши требования от и до, нет никаких склоков в команде?» Он мне говорил, что не знает – так просто получается.

Павел Мамаев и Валерий Карпин

Павел Мамаев и Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Он, кстати, говорил, что молодым из России надо уезжать. Согласны с ним?
– Если будет предложение, почему нет. Но тут мало сказать, что надо уезжать. Не думаю, что в нашем чемпионате будет хоть один игрок, у которого будет предложение от «Монако» или «Реала Сосьедад» – и он откажется. Любой поедет. Тут вопрос – куда ехать. Чтобы уезжать, нужны предложения.

– На вас выходил только «Манчестер Юнайтед»?
– Официально — да. Может, были ещё какие-то слухи, но на них я внимания не обращаю.

– А самому куда бы хотелось уехать?
– Я доволен всем, что у меня было. Хотел быть там, где был в определённый период времени. Я играл в Лиге чемпионов против «Интера» и «Манчестера», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.

– Какой период в карьере у вас лучший?
– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмёрки лучших команд Европы – я счастлив. У меня фантастическая карьера. Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети – космонавт, пилот и так далее. Всё началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть.

Лучшие моменты карьеры Мамаева
Самые яркие моменты карьеры Павла Мамаева. Да, он запомнился не только скандалами
Самые яркие моменты карьеры Павла Мамаева. Да, он запомнился не только скандалами

«Химки», Юран и завершение карьеры

– После «Химок» у вас были варианты?
– Да, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето – съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я всё это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть.

– А почему в «Химках» вы почти не играли?
– «Химки» – вообще тяжёлая тема. Не могу сказать, что перейти туда было глупым решением, но точно — плохим. Люди, с которыми я там столкнулся… Всё как-то было непорядочно, нечестно – много лжи. Всё, что я больше всего ненавижу. Было, прошло, закончилось – и слава богу.

– Что именно было не так?
– Не знаю, как с остальными, но ко мне отнеслись непорядочно с точки зрения наших договорённостей.

– Обещали одно, а на деле было другое?
– Да неважно. Но мне даже жаль, что я провёл за них эти полтайма. Лучше бы я перешёл и не сыграл ни одной игры, чтобы не было отметки, что за них выходил на поле.

– Как работалось с Юраном?
– Никак. Плохого ничего про него сказать не могу – как человека я его не знаю. Он пришёл, чтобы «Химки» остались в Премьер-Лиге, он эту задачу выполнил. Всё. Наверное, он хороший тренер. С поставленной задачей справился. Кто бы что про Леонида Слуцкого ни говорил, но человек добился и добивается результатов – кто скажет, что он плохой тренер? У нас с ним была личная ситуация, но, если у него с 1 из 20 человек не складывается, это не значит, что он плохой тренер.

– Оглядываясь назад: не жалеете, что завершили карьеру?
– Вообще нет. Первый год мне жена говорила: «Может, ещё поиграешь?» А я отвечал: «Нет, я не хочу. Устал». Я 17 лет играл, мне уже просто не хотелось. Физически бы ещё мог, психологически – нет. Даже больше скажу: первые семь-восемь месяцев в Дубае и периодических посещений Москвы я ни разу ни с кем даже не пошёл играть в футбол. Было желание отдохнуть, заниматься чем-то другим. Потом мы погрузились в академию, и всё стало так интересно, что даже мыслей о возвращении к игре не было.

ПАВЕЛ МАМАЕВ

ПАВЕЛ МАМАЕВ

Фото: РИА Новости

Переосмысления, изменения и семья

– Вы о чём-нибудь жалеете?
– Я много раз об этом думал. Но о чём жалеть? Жизнь меня привела туда, где я сейчас нахожусь. Без всего, что случилось в моей жизни, сегодняшнего дня бы не было.

– Но если бы что-нибудь можно было исправить?
– Оставил бы всё как есть. Сейчас я максимально счастлив, и я этим очень дорожу. Самое важное — то, что есть сейчас.

– А какой Павел Мамаев сейчас? Что в нём изменилось?
– Глупо выглядит тот человек, который оценивает себя со стороны ума и мудрости. Если говорить про поведенческие манеры, то я многое убрал из своей жизни. Стал ли я сдержаннее и терпеливее, смотрю ли на какие-то вещи по-другому? Да. Я уже не тот человек, что был пять лет назад. Многое переосмыслил, на многое начал смотреть иначе.

– На своё окружение, например?
– После той ситуации – однозначно. Жизнь складывается такими ступенями: попадаешь в нехорошую ситуацию – анализируешь её – идёшь дальше. Я сильно изменился, когда встретил свою жену: до этого не думал, что могу быть настолько счастливым в семье, что столько хорошего в ней может быть. У нас нет такого, что «я» или «она» – есть «мы». Иначе никак. Никогда не думал, что такое может быть в жизни. А тут у меня это появилось. Когда вы двигаетесь вместе в одном направлении, помогаете друг другу, то для твоего роста это принесёт больше пользы, чем какая-то неприятная ситуация.

ПАВЕЛ МАМАЕВ С ЖЕНОЙ

ПАВЕЛ МАМАЕВ С ЖЕНОЙ

Фото: из личного архива Надежды Мамаевой

– Когда сегодня у тебя есть всё, а завтра ничего, тоже можно сильно измениться. Не было страшно?
– Что страшнее: тюрьма или смертельная болезнь? Человек живёт везде. Главное – здоровье, счастье, любовь семьи. Страшно – когда непоправимо. И я же ничего не лишился. Да, потерял год карьеры, какой-то заработок, но у меня не отобрали здоровье, возможность играть в футбол, все деньги. Это не та проблема, которую надо обсуждать. Я до такой степени обо всём забыл, что иной раз думаю: «А когда это закончилось?» У меня вообще нет ощущения, что это было.

Бог, вера и образ

– Как вы пришли к богу?
– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.

– Что для вас вера?
– Это я, наверное. Всё, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это всё, краеугольный камень. Я её никогда никому не навязывал, стараюсь её особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.

– Как она помогает вам в жизни?
– Всё – вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к ситуациям, людям. Можно прочитать Евангелие 10, 100, 1000 раз, и ты каждый раз будешь открывать для себя что-то новое, начнёшь смотреть на многие вещи правильнее.

– Что для вас сейчас правильно?
– Православная религия. Бог есть любовь.

– Ну а принципы есть какие-то? Например, вы вот говорили, что не материтесь.
– Я и не матерюсь. Только в очень редких случаях – вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только 1%. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания. Сейчас же мне кажется, что без этого становлюсь чище, мудрее, умнее. И таких ступенек немало: ты приходишь к осознанию, что тебе что-то в жизни больше не нужно. Был период, когда я пошёл чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это всё нужно было пройти, чтобы осознать.

– Вера не останавливала?
– На тот момент нет, к сожалению.

– Нет обиды, что ваш образ у большинства людей другой?
– Те, кто меня знает, в курсе, какой я человек, какие у меня есть догматы, от которых я никогда не отступаю. Имидж, который у меня складывается, формируется на фоне чьих-то лживых высказываний. Слышу это через какие-то пятые руки – родители детей из академии иной раз подходят и спрашивают: «А правда, что вот что-то там было?» Это бред, но я даже не знаю, обращать на это внимание или нет. Что с этим сделать. Есть вот люди, которые думают, что говорить ложь про кого-то – это круто. Я не люблю оправдываться, тем более за то, что не делал. Не буду говорить гадости про человека, каким бы он ни был. Бог таким людям судья.

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– У вас есть свой батюшка?
– Конечно. Я везде стараюсь ходить в храм. В октябре летал на Афон – не передать словами, как это было круто. Дай бог, ещё слетаю.

– Что для вас самое главное в жизни сейчас?
– Семья. Это своя церковь, опора, благодаря которой ты можешь быть счастлив. Если ты несчастлив дома, то встаёшь – и уже злой. Начинаешь искать в каждом человеке только негатив. А когда ты счастлив, то всё вокруг прекрасно: для кого-то что-то плохо, ты же смотришь на вещи через другую призму – стараешься увидеть что-то хорошее, проанализировать, зачем тебе дано это испытание. Можно воспринять какую-то ситуацию как «вокруг все виноваты», а можно принять как возможность для того, чтобы подумать над чем-то. Я пытаюсь всегда анализировать любую ситуацию.

ПАВЕЛ МАМАЕВ С ЖЕНОЙ

ПАВЕЛ МАМАЕВ С ЖЕНОЙ

Фото: из личного архива Надежды Мамаевой

– Получается, бог не наказывает?
– А даёт испытания. Иной раз люди просят у бога: дай мне любви, дай мне работу. Человеку предлагают работу за $ 100, а он хочет, чтобы сразу дали миллион. Так редко бывает – это же не казино.

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