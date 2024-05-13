Объявлена символическая сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку от WhoScored получили Муми Нгамалё из «Динамо» и Максим Глушенков из «Локомотива» — 8,6. Таким образом, они стали лучшими игроками тура по версии портала. Всего в символическую сборную тура попали четыре футболиста «Сочи», два представителя «Локомотива» и по одному игроку из «Ахмата», «Ростова», «Урала», ПФК ЦСКА и «Динамо».

Сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored: Владислав Тороп (8,1, ПФК ЦСКА); Александр Сильянов (8,4, «Локомотив»); Эмерсон (8,0, «Урал»); Марсело Алвес (8,4, «Сочи»); Яхья Аттият-аллах (8,4, «Сочи»); Муми Нгамалё (8,6, «Динамо»); Кирилл Щетинин (8,0, «Ростов»); Кирилл Кравцов (8,3, «Сочи»); Максим Глушенков (8,6, «Локомотив»); Бернард Бериша (8,2, «Ахмат»); Сауль Гуарирапа (8,2, «Сочи»).