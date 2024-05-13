Директор ОФК «Белград» поблагодарила «Динамо» за приглашение на Братский Кубок

Финансовый директор ОФК «Белград» Бильяна Сировец высказалась об участии сербского клуба в Братском Кубке

«Хотела бы поблагодарить «Динамо» за приглашение на Братский Кубок. Дружба между нашими клубами началась в 2007 году. В прошлом году «Динамо» отметило своё столетие, ОФК «Белград» уже 110 лет. Теперь мы приняли приглашение приехать в Москву на этот турнир. История взаимоотношений насчитывает два матча между «Динамо» и ОФК «Белград», — передаёт слова Сировец корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 13 мая стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в Братском Кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Братского Кубка России.