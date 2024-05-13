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Хавбек ЦСКА Зделар: очень рад встретиться с двумя экс-клубами из Сербии на Братском Кубке

Хавбек ЦСКА Зделар: очень рад встретиться с двумя экс-клубами из Сербии на Братском Кубке
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился эмоциями от предстоящего Братского Кубка. Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в Братском Кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Всего на турнире будет проведено четыре матча.

«Я очень рад, что буду встречаться с двумя моими бывшими клубами. В начале своей карьеры я играл за ОФК, потом — за «Партизан». Мне будет приятно играть против моих старых друзей. Спасибо!» — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года из «Партизана», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс. За всё время 29-летний полузащитник сыграл за ЦСКА 72 матча во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом его рыночная стоимость составляет € 4 млн.

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