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В Москве состоится международный турнир с участием ЦСКА, «Динамо» и сербских клубов

В Москве состоится международный турнир с участием ЦСКА, «Динамо» и сербских клубов
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С 3 по 7 июля 2024 года в Москве состоится летний международный турнир «Братский кубок», в котором примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград. Организаторами турнира является футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба. Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

На турнире будет четыре матча:

3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» – «Партизан»;

4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА – ОФК;

6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» – ОФК;

7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА – «Партизан».

Игры пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).

По итогам матчей будет вестись подсчёт очков Россия (Москва) – Сербия (Белград). За победу в основное время команда получает три очка, за победу в серии 11-метровых – два, в случае поражения в серии пенальти – одно, в случае обычного поражения – 0. Трофей турнира достанется одной из братских стран – командам из России либо из Сербии.

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