Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина рассказал о восстановлении Александра

Агент Головина рассказал о восстановлении Александра
Комментарии

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина ответил на вопрос о восстановлении российского игрока после травмы.

«Всё хорошо, проходит всё по плану. Будет готовиться к новым сборам и к новому интересному сезону. Думаю, что он успеет вернуться в общую группу к началу предсезонной подготовки», — приводит слова Клюева Metaratings.

Ранее стало известно, что российский хавбек «Монако» Александр Головин получил травму лодыжки. В связи с этим он вылетел из строя до конца текущего сезона.

Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский игрок отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Клюев высказался об игре Головина в текущем сезоне.

Материалы по теме
Агент: можно смело сказать, что Головин полностью адаптировался к европейскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android