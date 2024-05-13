Агент Головина рассказал о восстановлении Александра

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина ответил на вопрос о восстановлении российского игрока после травмы.

«Всё хорошо, проходит всё по плану. Будет готовиться к новым сборам и к новому интересному сезону. Думаю, что он успеет вернуться в общую группу к началу предсезонной подготовки», — приводит слова Клюева Metaratings.

Ранее стало известно, что российский хавбек «Монако» Александр Головин получил травму лодыжки. В связи с этим он вылетел из строя до конца текущего сезона.

Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский игрок отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Клюев высказался об игре Головина в текущем сезоне.