Агент: можно смело сказать, что Головин полностью адаптировался к европейскому футболу

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, поделился мыслями об игре своего клиента в текущем сезоне. По словам Клюева, Головин стал лучше во всех аспектах.

«В этом сезоне Саша — лидер «Монако», ведёт команду вперёд за собой. Конечно же, не без помощи партнёров, поэтому совместными усилиями достигли результата. Саша вырос во всех аспектах. И в бытовом плане, и стал проявлять лидерские качества, стал более раскрепощённым. Можно смело сказать, что он полностью адаптировался для европейского футбола и сейчас игрок очень серьёзного европейского уровня», — заявил Клюев Metaratings.

Напомним, Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Российский футболист перешёл в команду чемпионата Франции из московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в € 30 млн. В нынешнем сезоне Александр в общей сложности принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось записать на свой счёт шесть забитых мячей и шесть результативных передач.