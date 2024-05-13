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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 13 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
13 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне чемпионата Англии команды встречались между собой в матче 4-го тура. Встреча проходила в «Ливерпуле» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

После 36 матчей «Ливерпуль» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 78 очков. «Астон Вилла» имеет в своём активе 67 очков и располагается на четвёртом месте.

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