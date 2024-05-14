«Барса» вернула своё. А Захарян так останется даже без Лиги Европы

«Реал Сосьедад» колбасит весь сезон. Ещё в марте они выиграли трижды подряд и, казалось, закрепились в зоне еврокубков. Но потом кошмарный апрель с нулём побед. Май, где удалось обыграть посыпавшийся «Лас Пальмас» – и вот «Барселона», которая решает совсем другие задачи.

Каталонцы вовсю бьются за второе место в таблице. Это и престиж, и гарантированное участие в Суперкубке Испании. А ещё второе место точно увеличит шансы Хави продолжить работу с командой. До конца непонятно, хотят ли этого сами игроки, но после объявления об уходе летом всем будто и правда стало легче. Так что почему бы и не остаться?

Главный тренер «Барсы» слегка удивил выбором основы. Хотя бы тем, что выпустил в центре обороны пару Мартинес – Кубарси. Но Альгуасиль переплюнул своего коллегу. Хотя вряд ли этому уже кто-то удивляется. Опять порция экспериментов от тренера – в этот раз он решил попробовать схему с тремя центральными защитниками. Это, на секунду, в период, когда важно каждое набранное очко. Ведь «Сосьедад» сейчас в принципе вне зоны Лиги Европы – хотя амбиции попасть туда живы. Альгуасиль оставил в запасе и Арсена Захаряна. В последних двух матчах он выходил на замену. Так случилось и с «Барселоной».

Матч начался по удивительному сценарию. Ведь мяч под контроль взял «Реал Сосьеадад». Да-да, контроль против «Барсы», играющей дома и любящей контроль. Но соперника это вообще не смущало. Они согласились на игру вторым номером. Без претензий на владение. Первый полумомент создали как раз гости: на пятой минуте мяч отлетел к Бекеру, но тот не из самой выгодной позиции пробил выше ворот. В оставшейся части тайма агрессивный нападающий в основном попадал в офсайды, нежели совершал полезные действия. Более того – раз он даже забил. Но судьи, естественно, зафиксировали «вне игры».

У «Барселоны» не клеилось в атаке в первую часть тайма. Было совсем плохо. По лицу Хави можно было считать, что он хочет поменять полкоманды. Но потом что-то наладилось. Ямал разбегался, Левандовски поймал темп – и в середине тайма они соорудили момент. Но неудачно. На 38-й минуте Рафинья пульнул в штангу, а Гюндоган не смог добить. И чуть ли не в следующей атаке получилось! Герои всё те же: Левандовски выдал очень тонкий пас на Гюндогана, тот покатил на Ямала, а юноша чётко щелкнул в дальний.

Бекер под финиш тайма решил развеселить всех тем, что не попал в офсайд. Но удивился от этого не меньше других, поэтому ударил совсем плохо. Так стилистически удивительная «Барса» добилась преимущества, которое потом хладнокровно охраняла.

Бекер из «Реала Сосьедад» в матче с «Барселоной» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Удивительно, что Альгуасиль ничего не поменял в перерыве. Хотя обновление в атаке уж очень напрашивалось. Но во втором тайме даже Бекер устал залезать в офсайд, либо партнёры просто его игнорировали. «Барса» тоже особо не активничала. Но на один момент «Сосьедад» всё-таки наиграл – Мендес самостоятельно прорвался по центру и с отличной позиции бил по воротам. Тер Штеген остался в своём углу, и мяч чудом не залетел в ворота.

На замены тренер «Сосьедада» решился только на 70-й минуте. А на 79-й выпустил Арсена Захаряна. Одним моментом россиянин запомнился: неплохо исполнил штрафной, хоть и в руки голкипера. Кроме этого, «Сосьедад», по сути, ничего не создал. Но приятно, что такой опасный стандарт отдали Арсену.

А уже в добавленное время рефери разглядел руку в штрафной гостей. Рафинья увеличил преимущество в счёте с пенальти.

«Барса» вернулась на второе место (в том числе из-за ничьей «Жироны»). Но впереди ещё три тура. «Сосьедад» вне зоны ЛЕ – на седьмом месте. Пусть и одном очке от шестого. Однако забраться на него будет очень тяжело. А Лига конференций (пока и она не гарантирована) вряд ли сильно устроит клуб.