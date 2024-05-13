Андрей Тихонов: все команды Первой лиги страдают из-за отсутствия VAR

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался об отсутствии системы видеоповторов (VAR) на матчах Мелбет Первой лиги и поделился мыслями о цене судейской ошибки в ФНЛ.

«В Первой лиге нет системы VAR, из-за чего страдают все команды. Причём необязательно устанавливать какие-то серьёзные дорогостоящие системы, можно просто посадить человека за компьютер, чтобы отслеживать и пересматривать спорные моменты. В ФНЛ судейская ошибка может напрямую повлиять на судьбу футболиста, тренера и даже целой команды. Потому что всегда все смотрят на результат. В РПЛ в этом смысле есть VAR и есть хоть какая-то защищённость.

В Первой лиге больше проблем с судейством, чем в РПЛ? Проблемы есть везде. Сейчас стоит чуть-чуть помочь Первой лиге, чтобы арбитрам было легче работать и принимать решения. Иногда их ошибки сильно влияют на исход матчей», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Тихонов возглавил «Енисей» 10 января нынешнего года. Ранее специалист работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил «Енисеем». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

После 32 сыгранных матчей в Первой лиге «Енисей» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Андрея Тихонова набрали 42 очка.