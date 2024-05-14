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Игрок «Сочи» Кравцов: Морено — топ-тренер, с ним комфортно работать

Игрок «Сочи» Кравцов: Морено — топ-тренер, с ним комфортно работать
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился мнением о главном тренере команды Роберте Морено. Футболист назвал испанца топ-тренером.

«Мне очень комфортно работать с Морено. Он – просто топ-тренер. Всем это очевидно», – приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

Напомним, 46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Под руководством испанца команда одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения в девяти матчах Российской Премьер-Лиги.

Сейчас сочинцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России за два тура до конца сезона. Южной команде предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Рубином» в 29-м и 30-м турах РПЛ соответственно. У «Сочи» будут шансы на сохранение прописки в РПЛ только в случае победы в обеих заключительных играх.

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