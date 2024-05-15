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Вендел ответил на слова о том, что у лидеров «Зенита» снизилась мотивация

Вендел ответил на слова о том, что у лидеров «Зенита» снизилась мотивация
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел отреагировал на претензии по поводу того, что лидеры сине-бело-голубых потеряли мотивацию в сезоне-2023/2024.

– Одна из претензий, которая есть у экспертов и болельщиков, — снизившаяся мотивация лидеров команды. Насколько она справедлива?
— Я не соглашусь, потому что мотивация у нас всегда одна – каждый год подтверждать звание сильнейшей команды России. От чемпионских эмоций невозможно устать, наоборот, их хочется повторять как можно чаще. И я надеюсь, что в конце мая, даст бог, мы все ещё раз испытаем их, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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