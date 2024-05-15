Хавбек «Балтики» Козлов: если в Суперфинале Кубка будет «Зенит», значит, выиграем у них

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором калининградская команда сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

— Важен ли соперник в финале?

— Нет.

— А как же «Зенит»?

— Будет «Зенит», значит, выиграем у этой команды, — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 14 мая, «Балтика» провела финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.