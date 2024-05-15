«Как элитная проститутка, никто не любит». Лапочкин — о роли судейского эксперта

Бывший арбитр Сергей Лапочкин высказался о роли судейского эксперта в российском футболе. По его мнению, эту деятельность можно сравнить с проституцией — представителей этого занятия «все хотят, но никто не любит». При этом Лапочкин отметил, что в своих комментариях пытается обсуждать не бывших коллег, а конкретные эпизоды.

«Я один из главных судейских экспертов в России? Ну, спасибо большое за добрые слова… Знаете, правда, это как элитная проститутка: её все хотят, но никто не любит. Поэтому вот такая вот история. И да, я стараюсь обсуждать даже не конкретно коллег, а игровой эпизод. И да, ребят, с которыми я выходил на поле, они на меня порой обижаются. Но что я должен сделать?» — сказал Сергей Лапочкин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме Экс-арбитр Лапочкин заявил, что в России нет предвзятых футбольных судей

Главные новости дня. Видео: