Экс-арбитр Лапочкин заявил, что в России нет предвзятых футбольных судей

Бывший арбитр Сергей Лапочкин заявил, что в России не осталось предвзятого судейства.

«Ну, мы же смотрим футбол. Мне кажется, что именно предвзятого судейства практически не осталось. Да, ошибки есть, много ошибок тоже бывает. Но вот чтобы это была какая-то предвзятость, я не вижу примеров», — сказал Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Сергей Лапочкин — российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживал матчи чемпионата России. По итогам сезона-2018/2019 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии Российского футбольного союза. Летом 2021 года Сергей был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с тем, что он не проинформировал УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы — 2018/2019 «Вентспилс» — «Бордо».