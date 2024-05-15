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Лапочкин — о претензиях клубов к судьям: сложно запрещать критиковать в свободной стране

Лапочкин — о претензиях клубов к судьям: сложно запрещать критиковать в свободной стране
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Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказал мнение о критике судей.

«Запрещать критиковать в свободной стороне — это сложно. А как критиковать? Можно же по-разному. Мне кажется, когда клуб высказывает свои какие-то претензии, это абсолютно нормально.

Слушайте, но ещё, как правило, по своему опыту, по статистике, очень часто клуб начинает критиковать судью, когда он принял правильное решение. Вот и всё. То есть просто клуб где-то не разобрался или ещё что-то. Поэтому, как кто-то говорил, что вот VAR введут, скандалов будет меньше. Я сразу говорил, меньше не будет, потому что скандалы часто возникают, когда судьи принимают правильные решения», — сказал Лапочкин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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