Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!

«Динамо» и «Балтика» выдали едва ли не главный шедевр этого сезона РПЛ. Команда Марцела Лички – единоличный лидер чемпионата.

Уже после трёх минут игры в Калининграде «Динамо» вышло на чистое первое место в РПЛ. Команда Лички забила первым же ударом! Многоходовую комбинацию с участием Чавеса и Нгамалё завершил Тюкавин, положивший свой 15-й мяч в нынешнем чемпионате России. Нападающий бело-голубых отличился в шестом туре подряд. Интересно, Нгамалё пас такой сделал или у камерунца просто удар не получился?

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Игра и так-то обещала не быть закрытой, поскольку обеим командам требовалась победа для решения турнирных задач, а гол сделал футбол совсем открытым. «Балтика» шла вперёд отыгрываться, прессинговала крупными силами и нагружала штрафную соперника кроссами. Правда, с низкой эффективностью – 0 точных из 10 за 45 минут. Для более креативных действий «Балтике» не хватало Козлова. Игрок-открытие второй части сезона РПЛ выбыл на две-три недели из-за мышечной травмы.

«Динамо» постаралось чуть-чуть сбить темп, заставить «Балтику» побегать за мячом. Москвичи острее контратаковали. Тот же Тюкавин мог оформить дубль после впечатляющего прохода и кросса Скопинцева, но ударил головой немного выше цели. «Балтика» вынуждена была брать паузы, потому что борющейся за выживание команде непросто держать высокую интенсивность, пусть даже Сергей Игнашевич провёл впечатляющую работу.

Тем не менее «Балтика» отыгралась ещё в первом тайме. Только за четверть часа до перерыва калининградцы нанесли свой первый удар в створ – и Лещук отправился вынимать мяч из сетки. Курьёзный получился гол. Нгамалё не заблокировал пас Ковалёва справа, но Бистрович и Рыбчинский помешали друг другу пробить из убойной позиции. Казалось, прекрасный момент был упущен, однако мяч удачно отлетел к Энрикесу. Стоявший рядом с нападающим Фомин не ожидал такого отскока, и экс-форвард «Манчестер Юнайтед» напомнил, что его чилийская голова – опасное оружие. Попал в «домик» сразу двоим. Вот это мастерство!

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После перерыва мяч застрял между штрафными – ни «Динамо», ни «Балтика» не доводили свои атаки до какого-то внятного завершения. Хотя темп по-прежнему был достаточно высоким. Первый удар только на исходе часа матча нанёс Карраскаль, которому чудо-пас через полполя вырезал Лаксальт. Оказывается, из уругвайца и плеймейкер может быть классный! Но колумбиец не реализовал момент: мяч после его удара потрепал не сетку – только нервы калининградских болельщиков.

Личка поменял Чавеса на Бителло, чтобы добавить игроков впереди, а тем временем «Динамо» стало пропускать быстрые ответные атаки «Балтики». Одна из них в середине второго тайма завершилась крутейшим проходом Лисаковича, переигравшего Бальбуэну и Маричала, и голом Капленко. Забитый мяч не засчитали по причине офсайда, которого не было. Ошибку судей исправили современные технологии. Рефери Буланов на весь стадион объявил об отмене отмены гола, и счастливые игроки «Балтики» во второй раз отпраздновали успех Капленко.

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Теперь «Динамо» вынуждено было спасаться. Не самая жёсткая до того игра превратилась в настоящую рубку. У «Балтики» был идеальный шанс забить третий гол, когда боливиец Роберто Фернандес (полный тёзка динамовского парагвайца) выскочил один на один. Но выбежавший из ворот Лещук перекрыл ворота и помешал забить легионеру.

В этот раз голкипер помог «Динамо» остаться в игре. Он и сам тогда не представлял, ради какой концовки! Это что-то фантастическое! Команда Лички отыгралась на 90+3-й минуте. Несмотря на то что и голевых моментов не создавала. Бело-голубых спас стандарт. Динамовскому Роберто Фернандесу удался на редкость удачный удар головой.

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В компенсированное время «Балтика» в своей последней атаке загубила супермомент, а «Динамо»… забило третий. Просто слов нет от такого финала. В кино сюжет с подобной концовкой выглядел бы слишком нереальным, а в жизни случился. Тюкавин подхватил мяч на чужой трети и сделал гол Нгамалё.

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Привет от «Динамо», золото РПЛ!