Карпин высказался о составе сборной России на товарищеский матч с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав национальной команды на товарищеский матч с Беларусью, а также объяснил отсутствие в списке полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин – он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске. Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале Фонбет Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок. То же самое с Алексеем Миранчуком – 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде», — приводит слова Карпина пресс-служба национальной команды на официальном сайте РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная сыграет товарищеский матч в Минске с Беларусью. Игра пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо».