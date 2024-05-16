Масалитин — об Игнашевиче: его надо руками и ногами возвращать в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слухи о возможном назначении наставника «Балтики» Сергея Игнашевича на пост главного тренера армейцев. Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что действующий тренер армейцев Владимир Федотов возглавит по окончании сезона казанский «Рубин», в то время как ЦСКА пригласит Игнашевича.

«Сергей – легенда клуба и успешно руководит «Балтикой»? С этой точки зрения Игнашевич – идеальная кандидатура. Но всё равно у всех есть проблемные стороны. У Сергея были свои тёрки в команде с Акинфеевым, Набабкиным и другими игроками. Как его назначение воспримется внутри коллектива? Никто не знает. Может, у него были проблемы с руководством.

Но если вынести всё вышеперечисленное за скобки, то да, его надо руками и ногами возвращать в ЦСКА. Надо понимать, что у Федотова в контракте тоже может быть прописана сумма за разрыв контракта, а у ЦСКА всегда проблемы с финансами. Но мы точно можем порадоваться за то, что у нас появился ещё один хороший российский тренер», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Игнашевич возглавил «Балтику» осенью 2021 года. По итогам сезона-2022/2023 калининградцы заняли второе место в Мелбет Первой лиге и вышли в Российскую Премьер-Лигу. По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице высшего российского дивизиона. В активе команды из Калининграда 26 очков.