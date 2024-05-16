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Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
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«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: Захарян в стартовом составе на матч 36-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: Захарян в стартовом составе на матч 36-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 16 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Пачеко, Одриосола, Тирни, Туррьентес, Мерино, Захарян, Кубо, Силва, Барренечеа.

«Валенсия»: Мамардашвили, Корреа, Москера, Озкачар, Фулкье, Герра, Алмейда, Гильямон, Федерико, Лопес, Яремчук.

После 35 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 54 очка и занимает седьмое место. «Валенсия» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработала 48 очков и располагается на девятой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.

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