Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лас-Пальмас» прервал восьмиматчевую серию поражений, сыграв вничью с «Бетисом»

«Лас-Пальмас» прервал восьмиматчевую серию поражений, сыграв вничью с «Бетисом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч завершился результативной ничьёй со счётом 2:2.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Мармоль – 21'     1:1 Суарес – 27'     1:2 Перес – 49'     2:2 Молейро – 64'    

«Бетис» оказался впереди на 21-й минуте встречи после автогола Мики Мармоля. Однако уже через шесть счёт стал равным после точного удара защитника «Лас-Пальмаса» Алекса Суареса. Позже, на 49-й минуте игры, «Бетису» вновь удалось выйти вперёд после гола нападающего Айосе Переса. Но усилиями полузащитника Альберто Молейро «Лас-Пальмасу» удалось свести матч к ничьей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Лас-Пальмас», таким образом, прервал серию поражений из восьми игр и укрепился на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 36 матчей. «Бетис» находится на шестом месте, заработав 56 очков.

Календарь Примеры
Турнирная таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android