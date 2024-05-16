«Лас-Пальмас» прервал восьмиматчевую серию поражений, сыграв вничью с «Бетисом»

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч завершился результативной ничьёй со счётом 2:2.

«Бетис» оказался впереди на 21-й минуте встречи после автогола Мики Мармоля. Однако уже через шесть счёт стал равным после точного удара защитника «Лас-Пальмаса» Алекса Суареса. Позже, на 49-й минуте игры, «Бетису» вновь удалось выйти вперёд после гола нападающего Айосе Переса. Но усилиями полузащитника Альберто Молейро «Лас-Пальмасу» удалось свести матч к ничьей.

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«Лас-Пальмас», таким образом, прервал серию поражений из восьми игр и укрепился на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 36 матчей. «Бетис» находится на шестом месте, заработав 56 очков.