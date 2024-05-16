В ЦСКА сообщили, сколько времени займёт процесс реабилитации Торопа

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья голкипера армейцев Владислава Торопа после травмы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась вчера, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Основное время закончилось вничью — 0:0. По пенальти выиграл «Зенит» — 5:4.

«Владислав Тороп уже находится в Москве, в одной из больниц. Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведённой операции, на данный момент речь идёт о нескольких месяцах», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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