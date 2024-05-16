Сборная Нидерландов объявила состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Нидерландов в соцсети Х (ранее Twitter) объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Отметим, что в список сейчас входит 28 футболистов, но в окончательную заявку сборная Нидерландов сможет включить только 26 футболистов.

Вратари: Барт Вербрюгген, Марк Флеккен, Юстин Бейло, Ник Олай.

Защитники: Натан Аке, Дейли Блинд, Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Лютсхарел Гертрейда, Жереми Фримпонг, Стефан де Врей, Дензел Думфрис, Ян Матсен, Микки ван де Вен.

Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Йоей Верман, Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Мартен де Рон, Тён Копмейнерс, Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен,

Нападающие: Стивен Бергвейн, Брайан Бробби, Ваут Вегорст, Мемфис Депай, Дониэлл Мален, Хави Симонс.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.