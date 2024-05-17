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Мбаппе: я многое потеряю, покинув Францию, но дальше ждёт что-то волшебное

Мбаппе: я многое потеряю, покинув Францию, но дальше ждёт что-то волшебное
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, объявивший об уходе из парижского клуба по окончании нынешнего сезона, поделился мыслями о своём будущем.

«Я многое потеряю [покинув Францию], но приобрету много чего другого. Я с нетерпением это жду и очень взволнован. То, что меня ждёт впереди, будет волшебным», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что ещё зимой нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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