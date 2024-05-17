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Бубнов сравнил нового тренера «Спартака» Станковича со Слишковичем и Абаскалем

Бубнов сравнил нового тренера «Спартака» Станковича со Слишковичем и Абаскалем
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Бывший футболист Александр Бубнов сравнил нового главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, который возглавит команду в сезоне-2024/2025, с уволенным Гильермо Абаскалем и временно исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем. «Спартак» объявил о назначении сербского специалиста вчера, 16 мая.

«Если сравнивать со Слишковичем или Абаскалем, то Деян Станкович, конечно, более опытный тренер. Всё же в «Црвене Звезде» работал, а это серьёзный клуб, в Сербии чемпионом не так уж просто стать. В «Сампдории» трудился, в Италию просто так не приглашают. Он и как игрок известная футбольная личность: неоднократно побеждал в Серии А, Кубке Италии, выигрывал Лигу чемпионов, играл на нескольких чемпионатах мира», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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