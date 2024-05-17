«Арсенал» готовит новый контракт для Микеля Артеты — журналист Романо

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Лондонский «Арсенал» намерен пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующий контракт 42-летнего специалиста рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Ранее, отвечая на вопрос о своём будущем в лондонском клубе, Артета сказал: «Мы поговорим об этом с клубом в конце сезона».

Напомним, испанский тренер возглавляет «канониров» с декабря 2019 года. За этот период «Арсенал» выиграл Кубок Англии (сезон-2019/2020), а также Суперкубок Англии (сезон-2020/2021, сезон-2023/2024).

После 37 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги подопечные Артеты набрали 86 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

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