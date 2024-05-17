Сергей Семак объяснил победную серию «Ахмата» перед матчем РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о причине серии из пяти побед в исполнении «Ахмата» перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, в очередном матче чемпионата санкт-петербургский клуб сыграет с грозненцами. Матч состоится 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

— «Ахмат» в последних пяти матчах выдал серию из пяти побед. С чем связан такой стремительный взлёт команды?

— Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнёс или немного изменил новый главный тренер (Магомед Адиев). Это даёт свои плоды, команда добилась впечатляющих результатов, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Перед этим матчем «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Динамо», на два очка.