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Сергей Семак объяснил победную серию «Ахмата» перед матчем РПЛ с «Зенитом»

Сергей Семак объяснил победную серию «Ахмата» перед матчем РПЛ с «Зенитом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о причине серии из пяти побед в исполнении «Ахмата» перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, в очередном матче чемпионата санкт-петербургский клуб сыграет с грозненцами. Матч состоится 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Ахмат» в последних пяти матчах выдал серию из пяти побед. С чем связан такой стремительный взлёт команды?
— Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнёс или немного изменил новый главный тренер (Магомед Адиев). Это даёт свои плоды, команда добилась впечатляющих результатов, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Перед этим матчем «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Динамо», на два очка.

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