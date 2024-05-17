Хавбек «Арсенала» Эльнени объявил об уходе из команды

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени покинет лондонскую команду по окончании нынешнего сезона. Об этом объявил сам египтянин. Действующий контракт игрока с «Арсеналом» истекает летом этого года.

«Канониры»! Сегодня я здесь, чтобы попрощаться с вами и поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. За любовь, поддержку и доброту; я буду очень скучать по вам, и вы навсегда останетесь в моём сердце. Я хочу сказать, как сильно я вас люблю и как много вы для меня значите, и я никогда не забуду, как вы меня поддерживали. Я увижу вас в воскресенье на «Эмирейтс», чтобы попрощаться с вами лицом к лицу. До встречи, «канониры», — сказал Эльнени в прощальном видео в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 31-летний Эльнени является игроком лондонского «Арсенала» с 2016 года. В нынешнем сезоне египтянин принял участие в шести матчах во всех турнирах, в общей сумме проведя на поле лишь чуть больше 90 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 4,5 млн.