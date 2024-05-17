«Панатинаикос» уволил тренера, назначенного пять месяцев назад, после трёх поражений кряду

Известный турецкий тренер Фатих Терим, возглавивший в начале этого года «Панатинаикос», сообщил, что его контракт с греческим клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«У нас не совпали планы на сезон-2024/2025. Я искренне хочу пожелать «Панатинаикосу» успехов в будущем», — приводит слова Терима AP News.

Под руководством Фатиха Терима «Панатинаикос» за один тур до конца сезона опустился на четвёртое место в группе «Плей-офф чемпионов» чемпионата Греции после серии из трёх поражений. В активе у греческой команды по состоянию на сегодняшний день 15 очков после девяти игр.

За свою карьеру Фатих Терим четыре раза тренировал «Галатасарай», три раза — сборную Турции и по разу — итальянские «Милан» с «Фиорентиной». Тренер один раз выиграл Лигу Европы, восемь раз победил в турецкой Суперлиге, три раза завоевал Кубок Турции и четыре раза — Суперкубок Турции.