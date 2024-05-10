«Панатинаикос» оштрафован на €24000 евро за инциденты в пятом матче 1/4 финала

Евролига объявила о дисциплинарных санкциях за инциденты, произошедшие во время пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф между «Панатинаикосом» и «Маккаби» (Тель-Авив). Об этом сообщает издание Eurohoops.

«Панатинаикос» обыграл «Маккаби Тель-Авив» в пятом матче Евролиги и вышел в «Финал четырёх» в Берлине.

После финального свистка болельщики греческого клуба выбежали на площадку, чтобы отпраздновать победу вместе с игроками, что привело к штрафу для афинского клуба.

«Панатинаикос Афины» оштрафован на €24000 в соответствии со статьей 29.2.e, и 29.2.i Дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги за разжигание файеров и вторжение болельщиков на площадку после окончания игры во время домашнего матча против «Маккаби Тель-Авив», — говорится в заявлении Евролиги.

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