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«Бавария» готова заплатить «Брайтону» € 12 млн за Де Дзерби — Bild

«Бавария» готова заплатить «Брайтону» € 12 млн за Де Дзерби — Bild
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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон», на текущий момент является главным кандидатом на пост нового главного тренера «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль уже проводил встречу с Де Дзерби. Подчёркивается, что в случае успешного завершения переговорного процесса «Бавария» будет готова выплатить «Брайтону» € 12 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с 44-летним тренером.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что руководство «Баварии» намерено сохранить нынешнего главного тренера Томаса Тухеля в клубе. Однако немецкий специалист заявил, что он точно покинет мюнхенцев по окончании нынешнего сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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