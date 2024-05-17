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«Лидс Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Лидс Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в финале плей-офф за выход в АПЛ
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Завершился ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу, в котором встречались «Саутгемптон» и «Вест Бромвич Альбион». Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). «Саутгемптон» одержал победу со счётом 3:1. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Англия - Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
3 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Смоллбоун – 49'     2:0 Армстронг – 78'     3:0 Армстронг – 85'     3:1 Кипре – 90+6'    

На 49-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Уильям Смоллбоун. Второй мяч хозяев на 78-й минуте забил нападающий Адам Армстронг. На 85-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+8-й минуте в составе гостей отличился защитник Седрик Кипре.

В финале плей-офф Чемпионшипа «Саутгемптон» сыграет с «Лидс Юнайтед». Встреча состоится 26 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англии). Ранее «Лидс Юнайтед» прошёл «Норвич Сити». Первая игра завершилась вничью со счётом 0:0, во втором матче «Лидс» разгромил соперника — 4:0.

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