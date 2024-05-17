Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале» — Романо

38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сообщил руководству «сливочных» о своём желании пролонгировать трудовое соглашение с клубом, заканчивающееся грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, хорватского полузащитника не интересует заработная плата. Модрич отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале».

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Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник близок к продлению контракта с мадридским клубом до 2025 года.

Напомним, Модрич выступает в составе «Реала» с 2012 года. За этот период он принял участие в 531 матче во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 86 результативными передачами.

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