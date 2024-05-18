ЭСК РФС: победный гол ЖФК ЦСКА в ворота «Краснодара» засчитан ошибочно

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение женского футбольного клуба «Краснодар» с просьбой оценить работу арбитра Карины Афанасьевой в эпизоде с голом ЖФК ЦСКА на 88-й минуте домашнего для чёрно-зелёных матча 9-го тура Суперлиги (0:1).

«Судья ошибочно засчитала взятие ворот команды «Краснодар» на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды ЦСКА №25 Юлия Плешкова, сделавшая очевидную попытку сыграть в мяч и коснувшаяся мяча при этом перед взятием ворот команды «Краснодар», находилась в положении «вне игры», в связи с чем комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение «вне игры», а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Краснодар» в данном игровом эпизоде», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.

ЖФК ЦСКА возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, набрав максимально возможные 24 очка в восьми стартовых матчах. ЖФК «Краснодар» с девятью очками в восьми матчах находится на седьмом месте, всего в розыгрыше принимают участие 13 клубов.