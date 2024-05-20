«Никто в «Зените» не думал, что мы дойдём до финала Кубка УЕФА». Откровенный Зырянов

7 марта Константин Зырянов вернулся в «Зенит» на должность советника председателя правления клуба. Его зона ответственности – арендованные у клуба игроки. Кто-то точно посчитал это решение странным, ведь ещё в конце 2023-го Зырянов работал главным тренером «Черноморца», потом ушёл, но при этом имел варианты с другими командами.

Но теперь – снова «Зенит» и менеджерство. В интервью «Чемпионату» Константин рассказал:

Начнём!

Секрет классной формы в 46

– Вам 46. Но за последние 10 лет вы вообще не изменились. Дайте совет всем мужчинам старше 40 – как держать себя в форме?

– Недавно давал интервью «СБГ Шоу», а потом зашёл прочитать комментарии. И там один замечательный человек написал: «Зырянов как в 25 выглядел на 46, так и в 46 выглядит на этот же возраст». Вообще не изменился. Но если серьёзно, думаю, это в первую очередь генетика. Специально я не слежу за весом. Хотя за последние годы он прибавляется. Во время игровой карьеры весил 72 кг, а сейчас – 79. Но визуально не скажешь.

Конечно, когда слишком сильно начинаю толстеть, то больше занимаюсь физической активностью – бегаю, например. Ещё иногда хожу в зал – жена подарила абонемент. Но не скажу, что это всё постоянно, иногда забрасываю и ленюсь. Не к чему же готовиться, стимула нет.

Константин Зырянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– То есть профессиональную карьеру возобновлять не собираетесь?

– Да-да, официально заявляю, что давно её завершил. Так что сейчас скорее физкультура. Например, я не любитель тягать железо. Чисто работаю для себя, для тонуса мышц.

– А за питанием следите?

– Совершенно нет. Хотя сейчас такой период, что много ем мороженое. Не могу объяснить почему. Просто очень нравится. Стараюсь остановиться, но не всегда получается.

– Алкоголь?

– Даже в малых количествах не употребляю уже девять лет.

Чем занимается в «Зените» и как помогает арендованным

– Вы почти два месяца работаете в «Зените». Как вам?

– Замечательно.

– В том же интервью «СБГ Шоу» вы рассказали, что следите за арендованными футболистами. И заявили, что уже «порешали несколько вопросов». Какие вопросы сейчас решает Константин Зырянов?

– Во-первых, я на связи со всеми игроками, которых «Зенит» отдал в аренду. Позвонил, познакомился, сказал, что по любым вопросам они могут ко мне обращаться. Узнаю, конечно, и какие у них есть проблемы. Понятно, что некоторые вещи они могут решить через агентов. Но бывают моменты, что представителям игроков некорректно звонить руководству или в тренерский штаб. Тогда я сам могу включиться по каким-то организационным, медицинским вопросам.

Должность для многих пока непривычная. Может, поэтому ребята сами практически не звонят. Думаю, надо вработаться. Объяснить, что это важно. Ведь, например, у «Зенита» сильный медицинский департамент. Если у кого-то медицинские проблемы, то можно получить дополнительные консультации. У того же Бакаева сейчас травма четырëхглавой мышцы бедра. У Адамова тоже есть проблемы со здоровьем. За всем этим мы следим и стараемся содействовать футболистам.

– Я так понимаю, что вы следите не только за игроками основной команды, которые поехали в аренды, но и за «Зенитом-2», молодёжкой.

– Да. В фокусе моего внимания 22 футболиста структуры «Зенита», которые находятся в арендах. Плюс три игрока, на которых действует опция приоритетного права обратного выкупа – Шамкин, Кравцов и Козлов. Самый молодой – Сичков, вратарь 2006 года, который выступает за молодежку «Оренбурга». Самые опытные – Чистяков и Сутормин в «Сочи».

Мы обсуждали мою работу в том числе с Сергеем Богдановичем. Я у него отдельно уточнил – надо ли следить за ребятами из РПЛ, или вы на них сами обращаете внимание. Главный тренер ответил, что, конечно, и с моей стороны важно предоставлять информацию о них. Поэтому занимаюсь всеми.

Алексей Сутормин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Чистяков и Сутормин играют в «Сочи» не так часто, как им наверняка хотелось бы. Хотя шли туда они как раз за этим. Почему так происходит?

– Выносить свои личные разговоры с футболистами я не буду. Однако могу сказать, что общался с Лёшей и Димой. В первых матчах при Морено Сутормин получал больше времени, но, видимо, оставил двоякое впечатление. Сейчас выходит меньше. А на его месте тренер использует других. Для нас как для «Зенита» – не очень хорошо, когда игроки сидят на скамейке.

С Димой мы тоже разговаривали. Он вообще поехал в «Сочи» без семьи. Хотел полностью погрузиться в работу и футбол. И перезапустить карьеру. Пока получается недостаточно хорошо. В матчах, где Чистяков получал шанс, он не демонстрировал весь свой потенциал. Но будем следить за ними дальше.

– Как я понимаю, Морено лично хотел этих футболистов. Однако всё равно отдаёт предпочтение другим игрокам.

– Это же такая непростая кухня: одно дело, ты смотришь человека по отчётам или телевизору, а другое – работа внутри. Сейчас он видит, как они тренируются, проявляют себя в матчах, и пока отдаёт предпочтение другим.

– Как дела у Зелимхана Бакаева?

– Когда я заступил на должность, он уже не играл. Созвонился с ним, узнал причину. Ответ был – травма. Посмотрел его статистику, понял, что до этого он получал куда больше игрового времени. Зелимхан заверил, что, если бы не травма, он также имел бы достаточно практики. Сейчас он четыре матча вне заявки (разговор состоялся в конце апреля. С того момента Бакаев сыграл два матча. – Прим. «Чемпионата»).

Зелимхан Бакаев в ОАЭ Фото: ФК «Аль-Вахда»

– Вратарь Одоевский в какой-то момент стал основным в «Зените», а теперь борется за выживание с «Волгарем». Что происходит у него?

– Давайте оставим в стороне место «Волгаря». Понятно, что у клуба непростая ситуация. Но для Одоевского главное, что он получает игровую практику. Да, недавно пропустил матч из-за небольшого повреждения, но в большинстве случаев выходит в основном составе. А то, что возле его ворот создают много моментов – так это только плюс для него самого. Сейчас можно только порадоваться, что у Одоевского столько игровой практики.

Есть моменты в его игре, которые мне нравятся. А есть, которые нет. Я всё подмечаю и выделяю.

– То есть по каждому игроку после каждого матча вы составляете краткую справку?

– Можно и так сказать. Сейчас немного сложнее, так как игры по два раза в неделю, отсматриваю множество встреч. Это не то чтобы отчеты. Естественно, я могу написать так, что любой футболист будет превознесëн или закопан. Но мне это не надо, как и руководству «Зенита», как и Сергею Богдановичу. Поэтому стараюсь делать работу объективно: если есть ошибки – показывать их. Плюс даю свою рецензию по поводу игры футболистов в каждом конкретном матче.

– И потом отправляете эту информацию руководству и тренерскому штабу?

– Да, всем ключевым фигурам «Зенита».

– В «Оренбурге» играют Адамов и Михайлов. Вероятность возвращения Арсена становится выше с учётом проблем «Зенита» с крайними защитниками?

– Учитывая травму Марио, в «Зените» обращают особое внимание на крайних защитников. И первостепенно, конечно, в клубе рассмотрят вариант с Адамовым. За ним пристально смотрят. Ему, конечно, надо добавлять как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Если получится – всё у него будет отлично.

Почему согласился на эту работу и что не срослось с «Торпедо»

– По игрокам понятно. Но расскажите, почему вы в принципе согласились на эту работу? У кого-то из недоброжелателей прочитал: Зырянов просто не дождался предложений по тренерству, поэтому в «Зените».

– Почему сразу недоброжелателей? Сколько людей, столько и мнений. Я не какая-то большая купюра, чтобы всем нравиться. Кто-то относится ко мне с симпатией, кто-то, может, вообще ненавидит. Однако по этому поводу вспоминаю историю с автограф-сессии на стадионе, когда болельщики кричали «Добро пожаловать домой». Вот что для меня важно. А не то, что пишут в интернете посторонние люди. Мы долго разговаривали с руководством клуба относительно моей должности и обсуждали какую пользу я могу принести «Зениту». Остановились на таком формате. У меня были предложения. И не одно. Однако решил остаться в Петербурге.

– Но тренировать вы хотите?

– Дверь в тренерство я для себя не закрываю. Для предложений открыт. Однако сейчас у меня другая работа, и я сосредоточен на ней.

– Вы как-то говорили, да и это очевидный факт, что тренер не должен находиться без практики слишком долго. У вас существует внутренний дедлайн по возвращению?

– Не думал об этом. Повторюсь, сейчас я работаю в «Зените». И мне это нравится. А по поводу долгих пауз… Знаете, есть тренеры, которые без работы три-четыре года, но это не значит, что они вне футбола. Они смотрят, анализируют тенденции. Так что, даже не имея с кем-то контракта, человек всё равно работает.

– У вас неформальная договоренность с «Зенитом», что вас отпустят, если обратится какой-то клуб с задачами?

– Нет. Но это обсуждаемо. Не вижу никаких проблем. Я могу обратиться к руководству по любому вопросу, как и они ко мне.

Константин Зырянов Фото: fc-zenit.ru

– «Зенит» может в какой-то степени содействовать поиску работы для вас?

– Не знаю. Может – да, может – нет. Мы это не обсуждали.

– Два года назад вы покинули должность главного тренера молодёжной команды «Зенита». Сразу после – вам предложили должность в структуре. Вы отреагировали резко. Сообщив, что вас зовут на работу «свадебного генерала». Сейчас у вас другой функционал. Но в чём принципиальное отличие ситуаций?

– В том, что сейчас гораздо больше работы.

– Почему в 2022-м вам не предложили остаться главным тренером молодёжки «Зенита»?

– Там же всё не от меня зависело. Есть руководители, которые принимают те или иные решения. Андрей Сергеевич Аршавин объяснил, что, по его мнению, должны развиваться тренеры академии. Поэтому на эту роль назначили другого человека, который должен был себя проявлять и расти.

– Но вы сами были готовы остаться?

– В те годы я получил неоценимый опыт. И, думаю, действительно пришло время двигаться дальше. Это ведь один и тот же цикл – каждые полгода-год ты должен строить новую команду. Ведь кто-то поднимается выше, кто-то уходит. Это немного угнетало. Но, опять же, опыт действительно бесценный.

– К тому моменту вы уже считали себя сформировавшимся тренером?

– Думаю, да. Каждый человек, который начинает работать главным даже на уровне молодёжной команды, так или иначе формирует принципы. Я не исключение. Их же я позже перенёс в «Черноморец».

– Варианты, помимо клуба из Новороссийска, у вас были?

– Нет. В какой-то момент на меня вышли люди, мы пообщались. И, видимо, они заинтересовались во мне. Как видите, здесь даже «Зенит» не содействовал.

– С клубом вы вышли в Первую лигу, но уже осенью вас уволили. Ранее вы рассказывали, что заранее понимали – это случится. Как работать, когда отставка просто неизбежна?

– Полагаю, я не один такой. Все тренеры ходят под дамокловым мечом. Ты должен быть готов к увольнению в любой момент. При этом не говорю, что в «Черноморце» какой-то деспотичный руководитель. Это не так. Но на увольнение объективно может повлиять даже одна игра. Так что удивляться нечему.

Я взрослый человек, поиграл, поездил, в футболе немного разбираюсь. И в околофутбольных делах тоже. Поэтому чувствовал, что стратегия в «Черноморце» меняется. И в моих услугах вскоре нуждаться перестанут.

– Но всё же: почему вас уволили?

– Не знаю. До сих пор не знаю. Да, там была череда поражений. Это как главный краеугольный камень. Пусть будет из-за этого. Других объяснений у меня нет.

– Я так понимаю, вас уволили, по сути, через СМС. И даже главный акционер поблагодарил в сообщении. Не странно?

– Не знаю. Может, нормально. Может, нет. Может, некоторые люди не захотели смотреть в глаза. Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Шишкареву. Пытался ему позвонить, он даже ответил, но сообщил, что на форуме и не может разговаривать. Хотя мой звонок был не для того, чтобы рыдать, уговаривать меня оставить – нет, я не такой человек. Хотел поблагодарить его за шанс. Но в итоге сделал это в СМС.

– Но это же было его решение?

– Думаю, да.

– Гаранина назначили сразу после вашего увольнения. Получается, переговоры велись сильно заранее.

– Думаю, это нормальная практика. Если решили кого-то убрать, логично с кем-то договориться заранее.

Вадим Гаранин Фото: fccn.pro

– Вы на него не в обиде?

– Нет. Я ведь тоже приходил на место Саркисова, которого решили убрать. Это жизнь. И в любой команде так.

– Сразу после «Черноморца» было много слухов о будущем Зырянова: «Амкар», «Торпедо» – что из этого правда?

– Да всё правда. И там, и там общался с руководителями. С торпедовскими даже встречался. Но быстро всё затихло. Из «Амкара» тоже звонили. Как и ещё из двух команд.

– Почему с «Торпедо» не сложилось?

– Сменилось руководство. С новым контакта у меня не было.

– Окей. А что «Амкар»?

– Предпочёл остаться в Петербурге. Хотя задачи там были. Ещё два предложения – из Первой и Второй лиг (зона «Серебро»). Но я понимал – мне нужно взять паузу и немного передохнуть.

Как перейти в топ-клуб в 29, о победе в Кубке УЕФА и об интересе из «Валенсии»

– Ваша игровая карьера чем-то напоминает фильм про Бенджамина Баттона. Он с годами становился лучше внешне, а вы – лучше на футбольном поле. У вас есть ответ на вопрос: почему в топ-клубе вы оказались в 29 лет, а не в 22-24?

– Может, потому что «Зенит» тогда не был топ-клубом?

– Да, но были другие.

– Соглашусь. Но считаю, что выступал за достойную команду – «Торпедо». Да, всего раз зацепились за медали, однако команда, считаю, была очень хорошая.

– За чемпионство зацепиться было нереально?

– Думаю, нет. Слишком разные финансовые условия – у нас и у тогдашних топов. Но за медали конкурировали стабильно.

– И неужели в торпедовский период, когда вам как раз было 25-26 лет, не было предложений из более статусных команд?

– Было от «Локомотива». Мы разговаривали с Филатовым, с Юрием Павловичем. Обсудили финансовые условия. Но на этой стадии всё и закончилось. Как я помню, там как раз ушёл Филатов, поменялось руководство, и, соответственно, старые договорённости уже были неактуальны.

– В «Зенит» вы же тоже пришли до первого чемпионства – были деньги, но вряд ли кто-то называл эту команду топом?

– Тогда «Зенит» хоть и не имел нынешних титулов, но уже был на слуху, ведь команду возглавил Дик Адвокат. Конечно, я был удивлен приглашению. «Торпедо» вылетело в первый дивизион, а меня зовут в «Зенит». Но спустя время полагаю – клуб не ошибся с моим приглашением, и я не ошибся с выбором клуба.

Зырянов и Спаллетти Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Тогда вы же вряд ли предполагали такой сценарий развития карьеры, ведь приходили, по сути, в ротацию, а заканчивали легендой «Зенита»?

– Не предполагал, конечно. Никто тогда не мог об этом думать. Ни я, ни люди, которые за меня переживали. Многие радовались, что я получил такое предложение в 29 лет. Но точно никто не говорил, что я стану основным футболистом и лучшие годы карьеры проведу именно в Петербурге. И все ещё провожу здесь – уже почти 17 лет связан с «Зенитом». Как-то уже цитировал по этому поводу Андрея Урганта: «Просто повезло».

– Раменское, Кубок УЕФА, Суперкубок. Какой из этих моментов самый классный?

– Каждый стоит особняком. Порой натыкаюсь на повтор матча с Раменского и гол Ширла, воспоминания теплые. И мячи в финале Кубка УЕФА, когда я забил… Эти два события выше, а Суперкубок пониже.

Но знаете, сейчас я понимаю: самое классное – возможность поработать с такими сильными тренерами, как Адвокат или Спаллетти. Специалистами из разных школ – у одного тотальный футбол и 4-3-3, у другого больше тактики, физики. Это стало большим подспорьем для моей последующей тренерской работы. Узнал много нюансов. Особенно от Спаллетти и его ассистентов.

– Раз сейчас почти в каждом интервью задают вопросы про деньги, один задам и я. Но только один: за какой из этих трёх трофеев вам заплатили наибольшие премиальные?

– Думаю, за Кубок УЕФА. Но, опять же, если брать в разрезе всего турнира. За каждую следующую стадию нам платили определённые бонусы.

– Про Кубок УЕФА все спрашивают только про «Баварию» и «Рейнджерс», но уже забыто, что вы, по сути, чудом на этих стадиях оказались. Еле-еле прошли групповой этап, потом только за счёт гостевых голов две стадии плей-офф. Скажите честно: никто ведь даже представить не мог, что вы будете с трофеем?

– Говорю честно: ни один человек в «Зените» не думал, что мы дойдём до финала Кубка УЕФА. Помню, все уже разъехались в отпуск с мыслью, что даже из группы не выходим. Но «Эвертон» победил АЗ – и мы проскочили.

– Но ведь чем дальше, тем коленки дрожали сильнее?

– Совру, если скажу, что нет. Конечно, было волнение. Порой очень сильное. Но лично у меня всё это работало так: мандраж перед игрой, потом выходишь на поле, раз касаешься мяча – и всё это забываешь.

– Как вёл себя Адвокат?

– Не скажу, что прямо спокойно. Помните же удаление в Вильярреале? Когда судья просто всех выбесил, дал красные двум нашим, так ещё и Адвокат удалился. Конечно, тренер тоже волновался. И тоже вряд ли ожидал, что так получится. Да и отмечу, что в команде была нормальная атмосфера. Даже не буду называть её хорошей, потому что бывает, что атмосфера хорошая, а играете бездарно. У нас была рабочая.

– А когда Тимощук после Кубке УЕФА уехал в «Баварию», не было мыслей: чем я хуже? И тоже могу поиграть в Европе?

– Нет. Таких мыслей не было. Я порадовался и за Толю, и за Пашку Погребняка, и за других ребят, которые тогда уехали.

Зырянов и Тимощуц в борьбе с Карвальо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вас в Европу не звали?

– Был один слух, что якобы интересовалась «Валенсия». Мне рассказали об этом.

– Без переговоров?

– Если бы они были, думаю, об это все знали бы. «Валенсия» и Зырянов – это же главная новость года (улыбается). Роналду и Месси на второй план отошли бы.

– Это правда. Давайте немного про период Спаллетти. Он ведь в истории считается очень сложным: с одной стороны, чемпионство, с другой – мрачный и даже скандальный финал. Вы какими глазами смотрели на происходящее в последний период его работы?

– Находился внутри и всё прекрасно видел. Поэтому некоторые реплики в отношении Спаллетти удивляют. Конечно, нам было обидно, что последний его этап получился неидеальным. Мы упустили два чемпионства подряд. Но почему надо винить Спаллетти? Он, что ли, выходил на поле? Нет, это делали мы. И винить должны только себя.

– Тогда казалось, что на финальном этапе работы он совсем потух.

– При этом к работе он относился одинаково. Понятно, что когда тренер сам понимает, что его скоро уберут, то внутри него могут начаться какие-то процессы. Если они и были, то не бросались в глаза. Опять же – всё упирается в результат. Мы перестали его давать, упустили два чемпионства. Выиграли бы хотя бы одно, может, и атмосфера в команде была бы лучше, и не потерял бы он работу. И всё было бы по-другому.

– При нём в «Зените» оказались Халк и Витсель. Есть популярное мнение, что тогда всё пошло не так.

– Мы работали, тренировались, как и раньше. Эти люди были в команде. И я со своей стороны делал всё, чтобы они адаптировались.

Зырянов и Халк во время игры за «Зенит» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– Но не все были рады информации об их зарплатах.

– Это не ко мне. Может, и были те, кто к ним относился как-то иначе. Но не я. Вообще не важно, кто пришёл и сколько получает – главное, чтобы приносил пользу в команде.Может, без них вообще были бы ещё ниже. И вылетели бы из РПЛ.

Финиш в «Зените» и кошмар Марибора

– В 2014-м «Зенит» назначил Виллаш-Боаша, и с «Зенитом» вы закончили. Перешли в «Зенит-2». Как это было?

– У меня было предложение от одной команды. Не буду её называть, но это команда РПЛ. Посидел, подумал, всё-таки уже 37 лет. И отказался. При этом очень благодарен Виллаш-Боашу, его штабу, что дали сыграть 200-й и даже 201-й матч за «Зенит».

А время в «Зените-2» я оцениваю как огромный опыт. И для меня, и для ребят. Когда играл – об этом не думал. Просто хотел продлить карьеру. А сейчас реально понимаю – пацанам это было нужно. Да и мне тоже. Это было нужно всем.

– Объясните – почему?

– Вы просто не знаете, как у парней горели глаза, когда они видели, что Зырянов с ними тренируется и играет. Мы вышли из второго дивизиона в первый и там боролись несколько лет. Это было очень ценно.

– Совсем забыл про сборную. Вы же застали, с одной стороны, самый классный период 2008 года, с другой – очень тяжелый, имею в виду 2010 и 2012 годы. Невыход на чемпионат мира – главное разочарование в вашей карьере?

– Да, потому что многие футболисты нашего поколения на нём так и не сыграли. Помню, в Словении сели в автобус, и я говорю Игнашевичу, что пора со сборной заканчивать. В тот момент точно для себя это решил. Но он и Бородюк попросили не объявлять. Сказали, мол, ещё остынешь и передумаешь. В итоге оказались правы. Отыграл до Евро-2012 – и уже после этого закончил карьеру.

– Из-за возраста?

– Скорее, да. Мне уже было 35. Понимал, что клуб и сборную, скорее всего, не потяну.

Зырянов в сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Но вернёмся к Марибору. В чём была главная ошибка?

– Думаю, их было много. В том, что пропустили в Москве. Или в том, что не забили в «Лужниках» третий. Мы же действительно легко повели 2:0. Возможно, потом замены что-то сломали. Вроде бы выпустили игрока в атаку, и мы пропустили. Более того, они могли забить второй. Уже после первого матча все понимали: легко не будет. Пропущенный гол на своём поле сильно бил по нашим шансам. А то, что было в Мариборе, вы и сами видели.

– Евро-2012. Что не вышло там?

– Команда у нас была играющая. Я считаю, что состав был даже сильнее, чем в 2008-м. Психологически в первую очередь. Жернова Марибора через себя уже пропустили. Опытные, закалённые футболисты. Кто-то, может, меня осудит за эти слова, но это моё мнение. Оценивая случившееся тогда уже как тренер, могу сказать, что нас, скорее всего, не совсем правильно подвели к турниру. Может, помните, мы ещё до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече, потом разгромили чехов 4:1. Но вместо того, чтобы набирать, мы только сбавляли. Не становились свежее. В 2008-м было иначе – мы набирали и к плей-офф вышли на пик. А здесь, возможно, тренерский штаб ошибся в расчётах на несколько дней.

– Вы довольны своей карьерой?

– То, что я поиграл до 40, дорогого стоит. Не скажу, что все мои решения были правильными. И сейчас, конечно, смотрю на свою карьеру иначе, чем в период, когда был футболистом. Может, правильнее было в «Амкаре» ещё на несколько лет остаться. Или стоило уйти из «Торпедо» пораньше. Агент у меня появился только в 29 лет, когда переходил в «Зенит» – это, конечно, поздно. Много подобных моментов, которые, вероятно, изменил бы. Но ни о чём не жалею.

Блиц

– Петербург или Пермь?

– Не могу выбрать. Пермь – город, где я родился и вырос. А в Петербурге стал многодетным отцом. Все трое детей родились здесь. Сейчас в Перми бываю редко. Раньше приезжал играть против «Амкара», проводил турнир. Сейчас этого нет. Но вообще, тянет, конечно. Хочется ездить туда дважды в год.

– «Торпедо» или «Амкар»?

– «Амкар» дал мне дорогу в большой футбол. Там в меня поверили. И я всегда буду благодарен. А в «Торпедо» меня взяли никому не известным мальчиком. Причём реально во мне были заинтересованы. Прилетали на переговоры.

Константин Зырянов в «Торпедо» Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

– Лучший партнёр в вашей команде?

– Назову двух – Сергей Кормильцев и Андрей Аршавин.

– Лучший тренер?

– Выберу Спаллетти. Там был симбиоз всех футбольных вещей. Конечно, могу отметить и Оборина, который объяснял нам много тактических моментов. И Шевченко – там вообще украинская школа футбола. Плюс голландская – Адвокат, Хиддинк.

– Сколько у вас трофеев с «Зенитом»?

– Вот это вы в тупик меня поставили. А вы знаете?

– Восемь.

– Так и думал. Красивая цифра, да? Перевернутая бесконечность.

– Главное достижение с «Амкаром»?

– Пятое место в первой лиге.

– С кем из футбольных людей прошлого или настоящего вы выпили бы бокал чая?

– Как таковой мечты нет, но в детстве мне очень нравился Василий Рац. Может, с ним бы? Конечно, можно выбрать и всех европейских тренеров – Гвардиола, Клопп, Анчелотти. С ними тоже интересно было бы поговорить.

– Можно ли главному тренеру быть для всех хорошим? Или для некоторых он всё равно «мудак» (отсылка к словам самого Зырянова. – Прим. «Чемпионата»)?

– Конечно, для некоторых – чудак. Это моё мнение. Потому что футболисты задают вопросы не себе, а тренеру. Они же все всё умеют. А потом, по прошествии времени, когда сами начинают учиться, понимают, что были неправы. Но это понимание придёт позже. Может, кто-то передумает и скажет: не совсем уж он и чудак.

– Каким будет Константин Зырянов через пять лет?

– Я же уже разменяю 50 лет. Загадывать трудно. Может, буду тренировать. Может, буду функционером в «Зените». Моя нынешняя должность меня и правда привлекает. Первое время ещё присматривался, а сейчас очень нравится. Всё в руках господа бога.

– Что для Константина Зырянова профессиональное счастье?

– Я чувствовал эту эмоцию, когда доиграл до 40 лет. Это сложно описать, но проведя столько времени на футбольном поле… Это действительно счастье.

– Символическая сборная Константина Зырянова.

– Акинфеев – Анюков, Игнашевич, Чебанов, Ким Дон Джин – Тимощук, Кормильцев, Семак – Аршавин, Парамонов/Кержаков, Данни. Главный тренер – Сергей Оборин. Думаю, такой состав, если не за чемпионство (ведь в составе нет Зырянова), то за медали поборолся бы.