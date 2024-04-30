«Ньюкасл» предложил Сарри стать новым тренером команды — TMW

Бывший тренер «Лацио» и «Челси» Маурицио Сарри может возглавить английский «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «сороки» направили соответствующее предложение 65-летнему специалисту. Владельцы английского клуба хотят обогнать в конкуренции за Сарри «Вест Хэм» и «Торино», которые также интересуются его услугами. Подчёркивается, что самого Сарри заинтересовало предложение «Ньюкасла».

Напомним, последним местом работы итальянского специалиста был римский «Лацио». Сарри возглавлял «орлов» с июня 2021 года по март 2024 года. Под его руководством «Лацио» выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На протяжении сезона-2018/2019 Сарри тренировал «Челси», вместе с которым он выиграл Лигу Европы.