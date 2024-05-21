«Зенит» — «Ростов»: когда матч, где смотреть игру 30-го тура РПЛ

25 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Страна».

После 28 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка. В настоящий момент южане занимают седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 54 очка. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в таблице.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии южане и сине-бело-голубые сыграли вничью со счётом 1:1.